【港股追蹤】三桶油領導升市 有隻仲被大行唱好

國際油價近期一直保持在每桶40美元水平，但本港上市的石油股走勢卻持續尋底。中石化（00386）及中石油（00857）月內均曾跌至52周新低。但發改委最新公布，上調汽油及柴油價格，令「三桶油」今日（23日）齊齊反彈，中石化及中石油早市均升逾5%，與油價敏感度較高中海油（00883），中午收報7.59元，升6.2%，為早市升幅最大藍籌。

國家發改委兩星前因應國際油價走低，在上一個成品油調價窗口，未有對汽油及柴油價格作出調整，致令油股持續下跌。

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到最新一個調價窗口時，當局昨日（22日）公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自昨日24時起，國內汽油及柴油價格（標準品，下同）每噸分別提高80元及70元人民幣，消息自然刺激相關油股。

雖然石油股走勢偏頹，但仍有大行發表報告唱好，摩根士丹利（大摩）最新技術分析報告指，相信中石化股價在60日內將跑贏大市，發生機率預料約60%至70%。

該行指，股份近期遭到沽售，但預料其基本面會在第三季出現轉勢，或可成為估值重評的催化劑。給予股份「增持」評級，目標價4.42元。以現價計，仍有超過30%潛在上升空間。

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記者：葉志偉