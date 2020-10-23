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阿里巴巴料螞蟻集團上市日放榜 於11月5日公佈季績

即市財經 13:05 2020/10/23

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阿里巴巴宣布，將於11月5日公佈季度業績。

阿里巴巴 （09988） 宣布，將於11月5日公佈截至9月底季度業績，並在香港時間晚上8時半舉行業績會，由管理層介紹業績表現。值得留意是，阿里巴巴旗下螞蟻集團市傳將於11月5日掛牌上市，意味螞蟻集團上市、阿里巴巴放榜或在同一日進行。

螞蟻集團傳上市將提前1日，於11月5日中港掛牌，詳情請按【下一頁】

市場看好阿里巴巴上季業績表現，綜合彭博數據，阿里巴巴上季收入料按年增長31%至1560億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）盈利料按年增長19%至391億元。券商富瑞認為，618促銷以及疫情受控後消費復甦，加上阿里巴巴強勁執行力以及投資節制，預計阿里上季可錄不俗業績。

阿里巴巴午後最新跌0.2%，報299.4元，成交24億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988）

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