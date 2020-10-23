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iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機   蘋果受制法國法規

科技 13:18 2020/10/23

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由於法國市場早前傳出需符合當地有關電訊和對殘疾人士公平的法規，有網民就發現其出售的iPhone仍有隨包裝提供EarPods耳機。

Apple日前剛發表全新iPhone 12系列手機，為了鼓勵環保，決定移除充電器和EarPods耳機。不過，由於法國市場早前傳出需符合當地有關電訊和對殘疾人士公平的法規，有網民就發現其出售的iPhone仍有隨包裝提供EarPods耳機。

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據Apple法國官網資料顯示，其產品取消提供充電器與有線耳機是全球性的政策，除了新機iPhone 12外，就連iPhone 11、iPhone XR 和iPhone SE都更換為纖薄的新包裝，裡面只提供一條USB-C to Lightning充電線。

至於法國市場方面，有網民指蘋果是為了符合其法規，指智能手機廠商必須同時提供耳機，以符合法國有關殘疾人士相關的法例。根據當地法律規定，智能手機製造商必須要為用戶提供耳機供配件，以限制用戶在通話期間頭部暴露於無線電的輻射量。

Apple將薄版iPhone包裝放在一個較大的紙盒內發售，而較大包裝盒的底部就會配備一副EarPods 耳機。（網上圖片）

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有見及此，Apple就將薄版iPhone包裝放在一個較大的紙盒內發售，而較大包裝盒的底部就會配備一副EarPods 耳機。雖然包裝盒的容納空間較大，不過Apple就未有將其充電器加入。對於有關安排，外界認為，Apple用兩個盒子來盛載一部手機，似乎並不算是環保的對策。

責任編輯：施雯雯

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