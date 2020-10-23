▲ 基石藥業：PD-L1 抗體舒格利單抗獲美國FDA療法認定 料加快商業化進度

基石藥業(02616)公布，美國食品藥品監督管理局(FDA)授予其 PD-L1 抗體舒格利單抗（CS1001）治療成人復發或難治性結外自然殺傷細胞/T 細胞淋巴 瘤（R/R ENKTL）的突破性療法認定。基石藥業股價半日升2.6%，報11.78元。

這是繼十月份美國 FDA 授予 PD-L1 抗體舒格利單抗孤兒藥資格用於治療 T 細胞淋巴瘤之後，舒格利單抗取得的又一個重要進展。

基石藥業指出，舒格利單抗獲得突破性療法後將極大加快舒格利單抗在美國的開發及商業化速度。

突破性療法認定是一個新藥加快開發及審批的途徑，適用於治療嚴重或危及生命的疾病且 初步臨床證據顯示出顯著優於現有療法的藥品。

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