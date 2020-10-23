▲ 【美國大選】CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳

美國大選11月3日舉行在即，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的最後一場總統辯論結束。根據美國有線新聞網絡（CNN）民調顯示，53%受訪者認為拜登的表現較佳；僅39%人認為特朗普的表現較佳。不過，特朗普的表現似乎比上次好，上次僅得28%人認為特朗普的表現較佳。

CNN訪問585名有收看今次總統辯論的已登記選民。73%受訪觀眾表示，拜登對特朗普的批評在很大程度上是「公平的」；50%受訪觀眾認為，特朗普對拜登的攻擊是「公平」，49%則認為是「不公平」。

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受訪觀眾對特朗普的觀感似乎比上次好，上一次僅得28%人認為特朗普的表現較佳，更有67%受訪觀眾認為，特朗普對拜登的攻擊是「不公平」。

辯論似乎沒有改變觀眾對候選人的看法。民調顯示，在辯論之前，拜登的支持率為55%，辯論後的支持率則56%。

同樣，特朗普的支持度亦保持穩定，有42%的人在周四辯論前表示支持特朗普；而在辯論過後，有41%人表示支持特朗普。

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責任編輯：林嘉莉