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【藍籌業績】中海外首3季經營溢利重回增長1.9%　沒觸及任何「一條紅線」

即市財經 12:30 2020/10/23

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中海外首3季經營溢利重回增長1.9%　沒觸及任何「一條紅線」

藍籌內房中海外 （00688） 公布，今年首三季經營業務收入按年增12%至1183億元（人民幣，下同），經營溢利按年變幅重回正數，首三季賺388.2億元，按年回升1.9%。單計第三季，中海外經營業務收入296.7億元，經營溢利75.6億元，相對去年同期經營溢利74.2億港元，折合後按年回升逾一成。

中海外表示，首9個月連同合營公司及聯營公司累計完成合約物業銷售總額2,571.9億元，按年上升 4.3%。第3季度內，集團以418億元，在內地13個城市購入23幅土地，實際權益新增樓面面積457萬平方米。

中海外表示，公司資產負債比率低，手頭資金充裕，沒有觸碰任何一條「紅線」，稱有利公司後續穩健發展。另外，儘管疫情反覆，香港住宅市場成交持續，期內政 府賣地成績理想。

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編輯：麥德銘

香港股票 中國海外發展（00688） 藍籌股 國企內房股

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