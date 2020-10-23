【藍籌業績】中海外首3季經營溢利重回增長1.9%　沒觸及任何「一條紅線」

▲ 中海外首3季經營溢利重回增長1.9% 沒觸及任何「一條紅線」

藍籌內房中海外 （00688） 公布，今年首三季經營業務收入按年增12%至1183億元（人民幣，下同），經營溢利按年變幅重回正數，首三季賺388.2億元，按年回升1.9%。單計第三季，中海外經營業務收入296.7億元，經營溢利75.6億元，相對去年同期經營溢利74.2億港元，折合後按年回升逾一成。

中海外表示，首9個月連同合營公司及聯營公司累計完成合約物業銷售總額2,571.9億元，按年上升 4.3%。第3季度內，集團以418億元，在內地13個城市購入23幅土地，實際權益新增樓面面積457萬平方米。

中海外表示，公司資產負債比率低，手頭資金充裕，沒有觸碰任何一條「紅線」，稱有利公司後續穩健發展。另外，儘管疫情反覆，香港住宅市場成交持續，期內政 府賣地成績理想。

相關文章：

內地房產融資再收緊？ 觸及「三道紅線」不許增長有息負債

【內房股】萬科郁亮：「三道紅線」改變行業遊戲規則 不希望現惡性事件

【內房股】內房股普遍上揚 傳「三條紅線」9月起已於恒大、碧桂園等12家房企試點實施

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https：//bit.ly/37qqzbT

編輯：麥德銘