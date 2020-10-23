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【咖啡VS動物權益】Green Monday夥動物組織及本地咖啡店　即日起推出「貓貓拉花」慈善咖啡

商業 12:30 2020/10/23

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由今日開始至30日，惠顧指定咖啡店的植物奶咖啡，有精緻貓貓拉花造型，更可做善事。

咖啡上的拉花是不少港人的打卡之選，更展現了咖啡師的心思。由今日開始至30日，惠顧指定咖啡店的植物奶咖啡，有精緻貓貓拉花造型，更可支持推廣保護動物工作。

【植物肉商機】Impossible Foods「不可能植物牛肉」全港100間百佳上架　零售價89.9元

每惠顧一杯咖啡　即捐5元

Green Monday與亞洲善待動物組織（PETA Asia）舉行慈善咖啡活動PETA’s Coffee for Cats」。由10 月 23 日至 30 日期間， 參與咖啡店或餐廳會以 Califia Farms 專業沖調用燕麥奶或其他植物奶炮製其獨一無二的 PETA Coffee 植物奶咖啡，部分更有精緻貓貓拉花造型。顧客每惠顧一杯 PETA Coffee，咖啡店即捐出港幣 5 元予 PETA 支持推廣保護動物工作。

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全港有43 家咖啡店及餐廳品牌、共 64 家門市支持參與。每杯 PETA Coffee 上的拉花由咖啡師自行設計，每店不一，絶對值得飲均各大參與字號，「集郵」 之餘又可同時幫助動物和地球。每杯 PETA Coffee 更會附送一張得意貓貓貼紙，全套共 6 款，限量供應。

是次活動亦推出了數款 Instagram 限時動態濾鏡，讓咖啡愛好者可隨時隨地分享到互動而有 自家風格的 Instagram story，讓更多人關注到 PETA Coffee 及活動背後的訊息。 

活動詳情請瀏覽：https://greenmonday.org/en/coffee-for-cats-2020/ 

PETA 是世界最大的動物慈善組織之一，致力宣揚保護動物和推廣純素飲食。希望透過公眾教育、虐待動物的調查研究、動物救助、立法、特別活動，以及名人效應的方式，保護動物權利。

【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡

【逆市營商】智能粉囊咖啡機Morning Machine登場　年底發貨逾2千港元

責任編輯：葉泳珊

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