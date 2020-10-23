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【Hibor拆息】iBond開賣、螞蟻下周招股　港元拆息普遍下跌1個月息終止4連升

即市財經 12:20 2020/10/23

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【Hibor拆息】iBond開賣、螞蟻下周招股　港元拆息普遍下跌1個月息終止4連升

iBond通脹掛鈎債券今日（23日）起開始接受認購， 另外巨無霸新股阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團下周招股，但港元拆息未見明顯變動，除兩星期拆息外，其他期限拆息無升跌，但普遍下跌。

iBond發行遇通縮惡化，為何仍吸引?【下一頁】

根據銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.05482厘，較上日下跌0.089點子；一星期拆息最新報0.1325厘，無升跌，與供樓按揭相關的一個月拆息最新報0.43869厘 ，跌0.24點子，終止4連升。兩星期拆息則升至0.45821厘，較上日升3.6點子。

3個月及6個月拆息今日無升跌，分別報0.54054厘及0.68679厘，12個月拆息報0.85946厘，跌0.21點子。

螞蟻每股股價幾多錢【下一頁】

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編輯：吳敏芳

拆息 螞蟻集團 阿里巴巴 iBond

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