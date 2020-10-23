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【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前

環球政治 12:10 2020/10/23

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特朗普堅稱他的籌款能力強勁，隨時可以籌得比對手拜登更多的競選資金。

美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論結束。民主黨總統候選人拜登籌得的競選資金，領先美國總統特朗普。但特朗普堅稱他的籌款能力強勁，隨時可以籌得比對手拜登更多的競選資金。

美國總統辯論有咩重點？拜登：無收過外國一分錢【下一頁】

特朗普：我對疫情負全責 但這是中國的錯【下一頁】

拜登（Joe Biden）於9月籌得約3.83億美元（約29.8億港元）的競選資金，與特朗普（Donald Trump）同期籌得的2.48億美元（約19.3億港元）相比，為特朗普的超過1.5倍。

根據兩名候選人周四（22日）向聯邦選舉委員會提交的資料，拜登截至9月底的競選資金銀行賬戶餘額為1.3億美元（約10.14億港元），而特朗普則為4,400萬美元（約3.43億港元）。

特朗普於辯論期間表示，他有信心可籌得比拜登更多的競選資金（raise so much more money）。特朗普更向拜登宣稱：「我可以打破你的（競選資金）紀錄，令你甚至無法相信。」（I could blow away your records like you wouldn’t believe.）

特朗普上任總統前一直經營家族企業，他解釋自己如果想籌得更多錢，他「隨時可致電給美國華爾街任何一間企業的高層。」（could call the heads of Wall Street the heads of every company in America.）

但特朗普強調他不希望為籌錢而影響選情：

我不想這樣做，因為這會使我處於劣勢。

（I don’t want to do that because it puts me in a bad position.）

特朗普斥對手將封鎖國家 拜登：只封鎖病毒【下一頁】

總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統【下一頁】

拜登則攻擊特朗普的報稅事務，聲稱自己早已公開所有報稅文件，質疑特朗普為何仍未正式公布。他更質疑特朗普不敢公開，是要隱藏一些事（What are you hiding ?）。

拜登繼續攻擊特朗普，指特朗普從俄羅斯及中國獲得可疑收入，要求對方披露其收入細節。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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