【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前

美國大選11月3日舉行在即,最後一場總統辯論結束。民主黨總統候選人拜登籌得的競選資金,領先美國總統特朗普。但特朗普堅稱他的籌款能力強勁,隨時可以籌得比對手拜登更多的競選資金。

拜登(Joe Biden)於9月籌得約3.83億美元(約29.8億港元)的競選資金,與特朗普(Donald Trump)同期籌得的2.48億美元(約19.3億港元)相比,為特朗普的超過1.5倍。

根據兩名候選人周四(22日)向聯邦選舉委員會提交的資料,拜登截至9月底的競選資金銀行賬戶餘額為1.3億美元(約10.14億港元),而特朗普則為4,400萬美元(約3.43億港元)。

特朗普於辯論期間表示,他有信心可籌得比拜登更多的競選資金(raise so much more money)。特朗普更向拜登宣稱:「我可以打破你的(競選資金)紀錄,令你甚至無法相信。」(I could blow away your records like you wouldn’t believe.)

特朗普上任總統前一直經營家族企業,他解釋自己如果想籌得更多錢,他「隨時可致電給美國華爾街任何一間企業的高層。」(could call the heads of Wall Street the heads of every company in America.)

但特朗普強調他不希望為籌錢而影響選情:

我不想這樣做,因為這會使我處於劣勢。 (I don’t want to do that because it puts me in a bad position.)

拜登則攻擊特朗普的報稅事務,聲稱自己早已公開所有報稅文件,質疑特朗普為何仍未正式公布。他更質疑特朗普不敢公開,是要隱藏一些事(What are you hiding ?)。

拜登繼續攻擊特朗普,指特朗普從俄羅斯及中國獲得可疑收入,要求對方披露其收入細節。

