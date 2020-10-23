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華為新品 | 華為發表Freebuds Studio頭戴式耳機　主打主動消噪功能

科技 12:15 2020/10/23

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華為日前正式發表 FreeBuds Studio 頭戴式無線耳機，其命名跟傳聞會在11月發表的蘋果AirPods Studio 恰巧相同。

華為日前正式發表 FreeBuds Studio 頭戴式無線耳機，其命名跟傳聞會在11月發表的蘋果AirPods Studio 恰巧相同。該耳機主打動態主動消噪功能，為用戶提供最佳的聽覺體驗。

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用戶可透過隨時更改配置，可在不需要時關上主動消噪功能，以配合不同的使用場景。如長期開啟主動消噪功能，會出現聲壓增加的情況，對部份用戶造成不適。為進一步提供用戶的聽覺體驗，華為設計師特意採用主動被動雙層隔音，即使在主動消噪關上後，仍能盡量阻隔外界雜音進入，同時減少聲音從耳機中漏出。

華為FreeBuds Studio 採用主動被動雙層隔音，即使在主動消噪關上後，仍能盡量阻隔外界雜音進入，同時減少聲音從耳機中漏出。

華為FreeBuds Studio配備40mm驅動單元，並內置 Kirin A1 晶片，用作處理音效和連線。其內置32-bit的96KHz數碼模擬轉換器，同時配備雙藍牙天線，確保連線和傳輸穩定，支援兩部裝置同時連接。每邊耳杯內置3組咪高峰，務求提升通話質素，同時將周遭的雜音移除。

華為FreeBuds Studio內置32-bit的96KHz數碼模擬轉換器，同時配備雙藍牙天線，確保連線和傳輸穩定，支援兩部裝置同時連接。

此外，還有兩個特別為主動消噪而設的咪高峰，而其他功能則包括耳杯上設有觸控版，單次充電達24小時續航力、10分鐘快充提供8小時播放等。

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華為FreeBuds Studio歐洲定價為299 元（約港幣2,740元），機身設有黑色和金色兩種選擇，不過香港上市安排則仍有待發佈。

責任編輯：施雯雯

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