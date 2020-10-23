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國泰「倖存者」要簽新約 機師福利及人工減4至6成

環球政經 12:03 2020/10/23

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國泰及港龍航空因重組關係進行大裁員，當中以港龍航空影響較大，但國泰航空旗下也有約二千名空中服務員及至少五十名機師被解僱。

傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位：【下一頁

不過，能夠留下的員工也需要改簽新約，換句話說需要減薪。據指，國泰有約半數機師屬舊制員工，簽署新合約後，薪酬及福利總額合計將大減四至六成。

【國泰裁員】機師空姐搵工難? 大灣區航空將聘數百人：【下一頁

2018年前入職的國泰機師所簽的為舊制合約，即COS08，每月滿足最低飛行時數可獲底薪，另設有隨時數增加的「超飛津貼」；相反新約，即是2018年後入職的機師簽署的則為COS18的新制合約，薪酬與飛行時數掛鈎，全年底薪只由三十七萬多元。消息指，國泰要求所有機師簽署新制合約，明年一月起生效，下周三（28日）前簽署新合約者可獲續聘兩年，限期過後則減至一年。如果機師在下月四日前仍尚未簽約，會被終止合約。
 

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責任編輯：翁嘉陽

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