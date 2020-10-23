▲ 【美國大選】特朗普辯論123次攻擊遠超對手 惟網民稱拜登贏

美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論結束。美媒統計，美國總統特朗普在辯論中發出123次攻擊，次數多於民主黨總統候選人拜登的89次。經濟仍是重點議題，佔辯論最多時間，其次是疫情。

全國廣播公司（NBC）統計，整場辯論花了19分鐘討論經濟議題，其次是疫情及種族議題分別花了超過13分鐘和9分鐘。特朗普在經濟及疫情方面，發言時間較拜登多。

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今場總統辯論會主持人「熄咪」，確保特朗普與拜登不會再出現「疊聲」的情況。比起第一場辯稱，今次「疊聲」的情況的確大大減少，親民主黨電視台的有線新聞網絡（CNN）形容，這是一場真正的辯論。

CNN節錄網民留言，大部分人都認為，兩人的表現比第一次辯論時好，尤其是特朗普。根據美國廣播公司（ABC）網上調查，6成人認為拜登表現比特朗普優勝，僅36%人稱特朗普是贏家。

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責任編輯：鄧燕君