▲ 【美國大選】總統辯論有咩重點?拜登:無收過外國一分錢

美國大選11月3日舉行在即,美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的最後一場總統辯論結束。特朗普與拜登在不同議題上針鋒相對,但對比首場總統辯論較溫和。特朗普多番狙擊拜登兒子亨特的醜聞,拜登則指兒子與海外的交易並沒有「不道德」(unethical),又指自己沒有收過外國一分錢。

以下是今場總統辯論重點:

新冠肺炎疫情

拜登警告,美國正步向「黑暗的冬季」(dark winter);特朗普則指自己在應對新冠疫情上,快速地採取應對措施。

特朗普稱:

「我不認為我們會遇到黑暗的冬季。我們正在重新開放我們的國家,我們已經學習、研究並了解我們一開始未知的疾病。」

(I don’t think we’re going to have a dark winter at all. We’re opening up our country, we’ve learned and studied and understand the disease which we didn’t at the beginning)

對於美國疫情嚴峻,特朗普表示,他願意承擔全部責任,但強調不是他的錯,「是中國的錯」。

特朗普:我對疫情負全責 但這是中國的錯 【下一頁】

特朗普再次將疫情歸咎於中國,稱幸好自己向中國封關,但拜登卻不支持中國封關,更形容特朗普「仇外」。

就海外資金問題作爭辯

特朗普聲稱拜登從俄羅斯、中國及烏克蘭身上賺錢,拜登強烈否認此指控,又嘲笑特朗普未公開其稅務紀錄,並在中國擁有銀行帳戶。

特朗普指:

「拜登從俄羅斯的普京獲得350萬美元,因為他對莫斯科市長很友好。我沒有在俄羅斯身上得到任何錢。我認為你應該對美國人民作出解釋。」 (Joe got $3.5 million from Russia that came through Putin because he was friendly with the mayor of Moscow, I never got any money from Russia. I think you owe an explanation to the American people.)

拜登回答指:

「我一生人中沒有從外國收取過一分錢。」 (I have not taken a penny from any foreign source in my life)。

拜登又將矛頭指向特朗普,指特朗普在中國做生意,並在中國有一個秘密銀行帳戶。

拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」 【下一頁】

早前有報道指,特朗普旗下企業不斷嘗試進軍中國市場,並在2013至2015年期間向中國當局繳交18.8萬美元稅款。

北韓議題

拜登批評特朗普,與北韓領袖金正恩會面是「合理化」北韓發展核武一事,更斥特朗普與「暴徒」(thug)結伴。特朗普笑稱,金正恩不願與前總統奧巴馬會面,因為不喜歡奧巴馬。

拜登:特朗普與金正恩會面是與暴徒結伴 【下一頁】

彭博社早前引述消息指,金正恩有意趁美國大選前與特朗普會面,幫助特朗普加強在外交方面的優勢。

醫保

拜登斥責特朗普,一直沒有履行承諾推行更好的醫保方案。

拜登又承諾他一旦當選,將會擴大奧巴馬醫保(Obamacare)的保障範圍,更計劃增加奧巴馬醫保計劃的補貼,幫助減輕更多美國人的負擔。

拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻 【下一頁】

拜登又指,醫保是一項權利,而不是特權,拜登聲稱其醫保計劃將拯救民眾的生命,並為民眾提供醫療保健的機會。

種族

特朗普稱自己是辯論會場上,最不具種族主義的人,並攻擊拜登從政數十年,幾乎什麼也沒有為非裔做過,反之自己拯救了大量歷史悠久的黑人大學。

拜登形容特朗普是現代史上最具種族主義的美國總統,為種族主義煽風點火,上屆競選時曾稱墨西哥人是強姦犯。

緊貼「美國大選」選情及影響,登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯:林嘉莉