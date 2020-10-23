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【滙豐股價】滙豐升3%重上32元　滙豐多個技術走勢轉好

即市財經 11:28 2020/10/23

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【滙豐股價】滙豐升3%重上32元　滙豐多個技術走勢轉好

滙豐HSBC（ 00005）HSBC股價造好，滙豐升3%重上32元水平，高見32.25元，升穿50天綫（約32.04元）。滙豐自9月23日低見27.5元後，股價反彈約17%。滙豐股價走勢亦見出現轉趨迹象。

按此觀看滙豐股價走勢如何轉趨

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首先，滙豐近日升穿下降軌，亦由9月23日低位反覆上升，形成一條上升軌，今早升穿約32元的前阻力水平，走勢進一步轉好。另外，滙豐升穿50天綫，而100天綫處於約34.4元水平。

若按滙豐一年股價計算，滙豐由2019年10月28日62.3元反覆下跌，跌至今年9月23日27.5元反彈，按黃金比率計算，低位反彈23.6%目標價為35.7元；若低位反彈38.2%，目標則為約40.8元。

消息面方面，中國駐英國大使劉曉明日前twitter上留言，提及中國一直推動市場改革及開放，並致力營造更好的營商環境，最後更特別標註滙豐的twitter帳戶，「為包括滙豐在內的國際企業創造更多機會」。

滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會【下一頁】

另外，滙豐中環總行前的一對坐鎮銅獅史提芬（Stephen）和施迪（Stitt） 今年元旦日被噴漆和縱火焚燒後，封箱近300日後，滙豐銅獅昨日終於正式解封。

滙豐銅獅封廂近300日重光圖輯

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另外，滙豐月底公布第3季績，高盛預期滙豐明年初會恢復分派每股0.1美元末期息。

【滙豐股價】銅獅「腳頭好」　解封伴隨三大利好消息滙豐有望洗頹氣？

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 滙豐控股（00005）

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