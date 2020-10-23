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【限聚令放寬】縱橫遊洗倉式挫85%　十大成交券商未見大股東存倉券商身影（第二版）

即市財經 16:36 2020/10/23

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縱橫遊於旅行團限聚令首日放寬，股價洗倉式下跌

港府今日放寬本地旅行團限聚令，惟本地旅行社縱橫遊 （08069） 洗倉式下跌，今早低開15%，開市1分鐘跌幅急擴大，股價最多跌86%，低見0.365元。縱橫遊收市股價報0.4元，跌85%，成交4710萬元，成交股數1.03億股。

縱橫遊總發行股數共4億股，當中3億股由大股東持有，若大股東未有涉及今日交易，成交股數已相當於全數街貨量。縱橫遊最新市值僅1.6億元。

縱橫遊今早開市一分鐘股價洗倉式下跌

據經濟通即時報價資料，暫未見持倉倉位最高的英皇證券（香港）客戶積極參與買賣

據經濟通即時報價系統，至下午1時26分，十大交易券商，以富途證券、中銀國際證券、耀才證券客戶為主，成交股數合計1935萬股，相反大股東袁士強家族存倉的英皇證券（香港），未在十大交易券商之列。

中央結算系統資料顯示，英皇證券（香港）今年三月持倉單日增加3億股，意味袁士強家族將股份存入該行。

其他旅行社股份方面，東瀛遊 （06882） 跌3.75%，專業旅運 （01235） 跌7%，成交都不足20萬元。

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東瀛遊網購平台EGL market舉行「激安星期五」 滿500可6折購買指定商品

 

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編輯：麥德銘

香港股票 縱橫遊控股（08069） 專業旅運（01235） 東瀛遊（06882） 限聚令 縱橫遊 專業旅運

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