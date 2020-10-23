【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅

高盛發表研究報告，指中升控股(00881)正處前所未有的的業務加速年代。透過其市場領導地位，中升旗下各核心品牌將準備推出旗艦產品及擴張網絡。該行認為，中升面對多項新增長機遇，在去化率效益及成本控制方面可達至規模效益。



該行指出，目前內地豪華汽車的高端化速度遠較過去為快，高盛料中升盈利增速將由今年上半年的10%加快至下年年的35%，明年增長達35%，估算高於其他券商預期。儘管中升股價本年至今累升約70%，該行相信目前公司轉型計劃尚未得到市場完全理解，目標價增32%，由75.7元升至100元，相當於2023年預測市盈率20倍；重申「買入」評級，並列入「確信買入」名單內。

高盛上調中升2020至2024年各年收入預測分別3%、5%、8%及10%，以反映市場環境改善，及領先品牌的進一步擴張。該行另上調中升同期各年純利預測分別2%、5%、15%及25%，以反映收入預測改善及更佳經營槓桿，指中升的品牌組合捕捉到豪華汽車市場整合趨勢，以及其在收入及成本方面可達至規模效益。

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