  • 23°C
香港時間 : 20201023日 (五) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義

環球社會熱點 10:43 2020/10/23

分享：

【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義

美國種族不公問題，是今次大選的焦點之一，美國大選第二場總統辯論，特朗普及拜登談及種族政策。特朗普稱自己是繼解放黑奴的林肯（Abraham Lincoln）以後，對非裔美國人最有貢獻的總統。拜登反指林肯才最種族主義。

【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻【下一頁】

【美國大選】拜登：特朗普與金正恩會面是與暴徒結伴【下一頁】

特朗普（Donald Trump）稱自己是辯論會場上最不種族歧視的人，並攻擊拜登從政數十年，幾乎什麼也沒有為非裔做過，反之自己拯救了大量歷史悠久的黑人大學。

拜登（Joe Biden）則反擊稱，林肯是美國史上最種族歧視的美國總統之一。事實上，林肯雖解放黑奴，但懷抱種族主義，並不相信白人及黑人是平等的。

拜登形容特朗普是現代史上最種族歧視的美國總統，為種族主義煽風點火，上屆競選時曾稱墨西哥人是強暴犯。

【美國大選】拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」【下一頁】

【美國大選】特朗普：我對疫情負全責 但這是中國的錯【下一頁】

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

選舉 種族主義 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨 美國 總統大選

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間11:00）

下一篇文章

【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

南韓注射流感疫苗後死亡個案增至9宗 疫苗來自4藥廠
南韓注射流感疫苗後死亡個案增至9宗 疫苗來自4藥廠
【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅
【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅
南韓接種流感疫苗後增至25人死 當局未煞停接種計劃
南韓接種流感疫苗後增至25人死 當局未煞停接種計劃
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間11:00）
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？
【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？