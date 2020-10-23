▲ 【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義

美國種族不公問題，是今次大選的焦點之一，美國大選第二場總統辯論，特朗普及拜登談及種族政策。特朗普稱自己是繼解放黑奴的林肯（Abraham Lincoln）以後，對非裔美國人最有貢獻的總統。拜登反指林肯才最種族主義。

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特朗普（Donald Trump）稱自己是辯論會場上最不種族歧視的人，並攻擊拜登從政數十年，幾乎什麼也沒有為非裔做過，反之自己拯救了大量歷史悠久的黑人大學。

拜登（Joe Biden）則反擊稱，林肯是美國史上最種族歧視的美國總統之一。事實上，林肯雖解放黑奴，但懷抱種族主義，並不相信白人及黑人是平等的。

拜登形容特朗普是現代史上最種族歧視的美國總統，為種族主義煽風點火，上屆競選時曾稱墨西哥人是強暴犯。

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責任編輯：林建忠

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