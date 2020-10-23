【買樓理財】失外藉空姐、機師客　地皮又流標　東涌樓市好大鑊？

不少空姐、機師都選居東涌，該區樓市一直不支持，惟國泰（00293）早前大裁員，東涌連錄劈價成交，短短兩日，至少3宗與機組人員有關。雪上加霜的是，近日東涌商業地皮流標，或進一步影響該區樓市氣氛。

美聯吳惠斌說，上述3宗成交均是國泰空姐沽貨，其中藍天海岸5座高層A室，實用面積771平方呎，近日減至865萬元易手，略低市價。他續稱，一名港龍法籍機師，被裁後決定回國，故出租自住的昇薈1座低層單位，月租叫價29,000元，平過市值水平。

值得留意的是，部分機組人員為求盡快沽貨，不惜低市價賣樓，對有意置業者來說，反而是好消息。舉例說，一名泰藉國泰空姐，早前以630萬元出售海堤灣畔2座中層F室，實用面積508平方呎，較市價平約3%。

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