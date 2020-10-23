▲ 【內需股】都市麗人股價飈逾一成 明年春夏訂貨會訂單增逾30%

都市麗人(02298)公布，2021年春夏訂貨會的加盟商訂單金額按年增幅超過30%，當中塑身內衣、家居服及男士內衣均呈現高速增長。訂貨會上現有的和新的加盟商對集團的前景樂觀，並申請開設約300家新店，預期這些新店在未來半年的時間內開出。都市麗人股價最新升12.5%，報1.17元，成交額382萬元。

集團指出，集團的加盟商已經逐漸恢復信心發展市場。第三季新開設加盟店數量約130家，並預期在年底前會開設約150家。集團在第三季於重點城市的重要商圈開設和翻新共32間第7代新形象自營店及5間以「家庭生活理念」為主題的購物中心門店。多家在今年新開的門店均達到銷售目標。

同店銷售方面，，今年上半年同店可比下跌約30%，第三季度逐步改善，而9月中旬開始同店可比轉正，10月上旬更是出現高單位數同店可比增長，預期改善的勢頭在第四季度可以持續。

另外，集團中高檔品牌歐迪芬的產品在第三季度銷售同比增長約 11%，而10月上旬歐迪芬品牌的產品之銷售同比的增長更改善至約 25%。

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：吳敏芳