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【ETF互掛】恒生3130、南方東英3193首批ETF互掛產品掛牌　李小加：深港合作成果

即市財經 10:31 2020/10/23

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首批ETF互掛計劃產品今日(23日)首日掛牌

中港證監會早前落實ETF互掛，恆生滬深三百 （03130） 、南方中證5G （03193） 兩家香港掛牌、買入內地ETF的聯接ETF今日（23日）首日掛牌。至上午10時17分，南方中證5G成交86萬元，恆生滬深三百成交5萬元，反應慢熱。

港交所 （00388） 歡迎首批香港與內地ETF互掛計劃產品上市，行政總裁李小加稱，ETF互掛可增加兩地市場的流動性，港交所與深交所今日也簽署合作備忘錄，共同推廣ETF互掛。他形容：「今天簽署的合作備忘錄是深港兩地深化合作的共同成果，也是粵港澳大灣區促進金融基礎設施互聯互通的積極探索」。

ETF互掛計劃下，兩隻ETF會通過人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的資格，分別將其總資產淨值的90%或以上投資於一隻獲中國證監會批准且目前在深交所上市的ETF。另外，深交所同日也有兩家投資恒生國指ETF （02828） 、工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF （03167） 掛牌。

恆生滬深三百3130追縱較為市場認識的滬深300指數，每手100個單位，現價近28元，入場費約2800元。

南方中證5G 3193就追縱「中證5G通信主題指數」，每基金單位約為8.1港元，每手交易為100基金單位，管理費為0.99%，成立之初已獲得約500萬美元的初始投資。南方東英表示，深交所聯接ETF已為3167帶來9億元人民幣的資金流入，使其主基金規模翻倍。

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記者：麥德銘

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