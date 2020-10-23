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Adidas傳洽售Reebok 安踏據報有意競購

股樓投資 11:40 2020/10/23

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外電報道全球最大體育品牌Adidas,傳有意出售銷售成績未如理想的美國品牌Reebok。據報內地同業安踏體育 (02020)和美國服裝公司VF集團 (美:VFC)。截至10時半，安踏跌2.2%報88元。

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有傳Adidas行政總裁Kasper Rorsted，期望明年3月前完成有關交易。

Adidas在2005年以38億美元收購Reebok,冀與Nike(美:NKE)爭奪市場，然而Reebok業績欠佳，今年度第2季銷售額更大跌44%。市傳Adidas本希望以20億歐元出售Reebok,然而隨疫情爆發， Adidas傳考慮以較低價錢把其出售。

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撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） Adidas 經濟

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