【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻

美國大選11月3日舉行在即,最後一場總統辯論正展開。民主黨總統候選人拜登斥責對手美國總統特朗普,指他一直沒有履行承諾推行更好的醫保方案。拜登又承諾他一旦當選,將會擴大奧巴馬醫保(Obamacare)的保障範圍。

兩人就醫保議題辯論。拜登指,醫保是一項權利,而不是特權,拜登聲稱其醫保計劃將拯救民眾的生命,並為民眾提供醫療保健的機會。 拜登 有意擴大奧巴馬醫改的保障範圍,更計劃增加奧巴馬醫保計劃的補貼,幫助減輕更多美國人的負擔。

拜登更表示:

我們將確保醫保計劃與保險公司協商藥品價格,這些公司將不再存在競爭,從而降低保險費和藥品價格。