【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻

▲ 民主黨總統候選人拜登斥責對手美國總統特朗普，指他一直沒有履行承諾推行更好的醫保方案。

美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論正展開。民主黨總統候選人拜登斥責對手美國總統特朗普，指他一直沒有履行承諾推行更好的醫保方案。拜登又承諾他一旦當選，將會擴大奧巴馬醫保（Obamacare）的保障範圍。

兩人就醫保議題辯論。拜登指，醫保是一項權利，而不是特權，拜登聲稱其醫保計劃將拯救民眾的生命，並為民眾提供醫療保健的機會。 拜登 有意擴大奧巴馬醫改的保障範圍，更計劃增加奧巴馬醫保計劃的補貼，幫助減輕更多美國人的負擔。

拜登更表示：

我們將確保醫保計劃與保險公司協商藥品價格，這些公司將不再存在競爭，從而降低保險費和藥品價格。 （ We're going to make sure we reduce the premiums and reduce drug prices by making sure that there's competition that doesn't exist now, by allowing Medicare to negotiate drug prices with the insurance companies ）

美國總統特朗普一直批評奧巴馬醫保，他表示將很快通過一項新的醫療保健計劃，稱支持者不必擔心奧巴馬醫改會被推翻，因為他的計劃會包括目前已獲保障的疾病。

特朗普過往也多次承諾會推出比現有計劃更完善的醫保方案，但 白宮和共和黨人至今仍未透露他們的計劃。

責任編輯：鄭錦玲