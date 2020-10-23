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【A股布局】部署「十四五」規劃　中金看好五大投資主綫

股樓投資 10:19 2020/10/23

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國內即將啟動「十四五」（2021-2025年）規劃，市場預期規劃重點不外乎「雙循環」經濟、科技創新、市場改革、擴大內需等。由於規劃牽涉了未來五年的政策方向，對向來政策主導的A股，當然更為重要。

【破頂成交】太古城極罕有複式戶3780萬沽 呎價3.2萬 打破屋苑紀錄，請看【見下頁

中金發表報告，將「十四五」的重點引伸出五大投資主綫，分別為1）科技創新推動產業升級、走向「新中國製造」；2）擴大內需，大消費板塊；3）改革社保、完善收入分配相關領域；4）資本市場大發展主綫；5）綠色發展的新能源、節能環保領域。

科技創新推動產業升級方面，集成電路產業鏈、軟件行業、光伏新能源產業鏈等，特別是其中技術含量較高、研發投入佔比較大的環節，有望受到政策傾斜和補貼。

擴大內需方面，未來五年內主要依靠內需的大消費板塊可能會有更穩定的表現，可能會對進口產品出現替代效應。由於外圍因素，這類行業將相較其他行業收入波動更小，如建材、食品飲料、本土交通運輸等典型的純內需板塊。

【總統辯論】特朗普指責拜登收取中國利益　拜登辯稱「沒收外國一分錢」，請看【見下頁

完善收入分配方面，對擴大大眾消費品需求有利，看好醫藥行業，包括生物製藥、醫療服務、醫療器械等，這未來可能會迎來政策利好，同時需求穩定增長。同時，在政策扶持下且伴隨人口老齡化，養老院、老年病相關醫療保健藥品和器械、家政服務等亦能受惠。

資本市場方面，伴隨人口結構和居民財富水平的變化，中國資產、財富管理市場有望迎來迅速擴容，大資管、券商和保險行業有望受益。

節能環保方面，包括水電、風電等清潔能源行業，以及光伏產業鏈上的相關企業。此外，還看好新能源車可能會受益於政策補貼。

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記者：林衛

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