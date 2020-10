▲ 【美國大選】拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」

美國大選第二場辯論,特朗普及拜登就近期拜登兒子亨特(Hunter Biden)醜聞交鋒,特朗普攻擊拜登兒子亨特貪腐。拜登未有正面回應,反再次談及導致特朗普被彈劾的通烏門事件,重提特朗普扣起烏克蘭資助,威脅烏克蘭對自己進行調查的事件。

拜登(Joe Biden)迴避提及事件,並反過來攻擊特朗普(Donald Trump)與中國的聯繫及特朗普的稅務問題。

他稱特朗普提起這個無關宏旨的事情,因為他不想談真正重要的事。拜登稱,「特朗普的家庭及我的家庭不是重點,重點是你的家庭。」(This is not about his family or my family, it’s about your family)。

特朗普回應指,這是典型的政客套路,又稱自己不是政客。接下來主持將話題帶到外交政策問題上,亨特事件只輕輕帶過,未有深入談及。

