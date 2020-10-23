▲ 【美國大選】拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」

美國大選第二場辯論，特朗普及拜登就近期拜登兒子亨特（Hunter Biden）醜聞交鋒，特朗普攻擊拜登兒子亨特貪腐。拜登未有正面回應，反再次談及導致特朗普被彈劾的通烏門事件，重提特朗普扣起烏克蘭資助，威脅烏克蘭對自己進行調查的事件。

【美國大選】特朗普：我對疫情負全責 但這是中國的錯

【美國大選】霍士：拜登兒子電腦疑跟洗黑錢有關

拜登（Joe Biden）迴避提及事件，並反過來攻擊特朗普（Donald Trump）與中國的聯繫及特朗普的稅務問題。

他稱特朗普提起這個無關宏旨的事情，因為他不想談真正重要的事。拜登稱，「特朗普的家庭及我的家庭不是重點，重點是你的家庭。」（This is not about his family or my family, it’s about your family）。

特朗普回應指，這是典型的政客套路，又稱自己不是政客。接下來主持將話題帶到外交政策問題上，亨特事件只輕輕帶過，未有深入談及。

【美國大選】拜登醜聞電郵獲證真確 亨特曾詢問拜登生意意見

【美國大選】尾場總統辯論展開 特朗普再與拜登交鋒（不斷更新、附直播連結）

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html