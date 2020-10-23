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【再沽阿里巴巴巴】宏安出售阿里巴巴美團小米股份　料獲利近7000萬元

即市財經 09:43 2020/10/23

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【再沽阿里巴巴巴】宏安出售阿里巴巴美團小米股份　料獲利近7000萬元

阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團上市前夕，陸續有公司沽售阿里巴巴股份。宏安集團(01222)宣布，出售所持的阿里巴巴、小米(01810)及美團(03690)的股份。宏安披露， 於今年7月9日至10月22日期間，出售合共19.94萬股阿里巴巴股份 (約佔於其股本0.0009%) ，出售價介乎249元至300.8元 ，總代價約為5,360萬元 。

另外，宏安在上述期間內， 亦以每股16.68元 至 23.6 元沽售了合共318.6萬股小米股份(約佔其股本0.013%)， 總代價約為6,080萬元。 該公司亦在今年6月26日至10月22日期間﹐按每股175.2元至271.2元的售價出售合共33.1萬股美團股份(約佔其股本0.0056%)，總代價約為6,660萬元。

宏安指，出售事項之所得款項淨額約1.81億元用作集團一般營運資金，公司預期確認收益約為6,890萬元。

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編輯：吳敏芳


 

香港股票 宏安集團（01222） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 小米 宏安

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