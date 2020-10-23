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【美國大選】特朗普斥對手將封鎖國家 拜登：只封鎖病毒

環球政治 09:37 2020/10/23

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美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論在周四晚上（香港時間周五早上9時）展開。美國總統特朗普抨擊對手拜登，指拜登當選後將會封鎖國家，造成大規模的經濟蕭條。但拜登則強調自己是要封鎖病毒而非國家。

特朗普於辯論上強調在新冠肺炎疫情下，仍不可封鎖國家。他指出民主黨人控制的加州實施嚴厲封鎖，但控疫未見明顯成果。他又以幼子巴倫（Barron Trump）早前也感染新冠肺炎其後康復為例，強調學校開放沒有問題。

拜登則批評特朗普未有妥善計劃應對疫情，呼籲民眾戴口罩及制定為國家政策，同時應該要在安全的情況下重開國家。拜登不支持全國停擺，但指出特朗普應在疫情嚴重的地區執行多項防疫措施，包括學校停課、要求酒吧餐廳和健身室等高危場所暫停開放。

拜登又警告，疫情最嚴重時期或仍未來臨，指美國要在明年中之前大規模應用新冠疫苗，仍未有明確希望。

特朗普則再次提及自己曾患新冠肺炎，更擁有在醫院接受治療的經驗。特朗普表示自己獲得一種療法，可在短時間内康復，並在康復後獲得免疫力。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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