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【港股追蹤】上市公司趁高沽阿里小米美團　勁賺近7000萬 回報6成好和味

股樓投資 10:15 2020/10/23

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新經濟龍頭股今年股價表現突出，有上市公司趁機在今年6至10月期間，減持手上持有之阿里巴巴（09988）、小米集團（01810）及美團（03690），結果大賺近7,000萬元，回報率更高達60%。

宏安集團（01222）公布，在今年7月9日至10月22日期間，減持手上19.94萬股阿里巴巴股份，沽售價介乎每股249至300.8元，套現5,360萬元（不包括交易成本）。同期宏安亦減持318.6萬股小米股份，每股介乎16.68元至23.6元，套現6,080萬元。

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此外，集團在6月26日至10月22日期間，出售33.1萬股美團股份，每股介乎175.2元至271.2元，套現6,660萬元。

在出售股份後，宏安所得款項淨額為1.8億元，將用作一般營運資金，並因而錄得6,890萬元的利潤。按此計算，宏安持有這批股份的成本價約1.11億元，換言之回報率約62%。

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根據通告披露，減持後，宏安目前仍持有7.7萬股阿里巴巴、102.6萬股小米及6.88萬股美團。按周五（23日）開市價計，宏安手上之阿里巴巴市值2,300萬元，小米2,300萬元及美團1,850萬，即合共約6,450萬元。

宏安主要業務是在香港及中國從事街市管理及分租以及財資管理，亦持有宏安地產（01243）75%股權，從事物業投資及物業發展。宏安去年全年純利2.76億元，倒退34%。今次出售股份帶來之收益，已相當於去年盈利的25%。

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記者：李兆明

宏安 減持 小米 阿里巴巴 經濟 香港股票 新經濟 宏安集團（01222） 阿里巴巴－SW（09988）

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