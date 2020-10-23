【美國大選】特朗普：新冠疫苗已準備好 拜登質疑抗疫計劃

美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論展開。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登首先就疫情應對交鋒，特朗普表示，新冠肺炎疫苗「已準備好」，「在未來數周將面世」。拜登質疑，特朗普沒有清晰應對疫情的計劃，如果他執政，將要求國民戴口罩，會以「透明度」說服國民。

被主持問到，是否保證疫苗數周後面世，特朗普強調：

「不，這不是一個擔保，但我認為今年年底會面世。」

主持指出，專家多次稱疫苗須經數月及廣泛的試驗才面世，需戴口罩至2021。特朗普回應稱：

「我覺得我的時間表更加準確。」

拜登攻擊特朗普，斥「沒有清晰計劃」對抗疫情，同時質疑特朗普提及的疫苗時間表。他預計，美國秋冬的疫情更嚴峻，形容為「黑暗的冬天」。

特朗普又批評民主黨的抗疫計劃就只有封城（shut down），並重申其政府不主張封城。拜登辯稱，他要病毒消失，不是整個國家陷入停擺（shut down the virus, not the country）。

特朗普聲稱，自己已經「免疫」，根據個人經驗而了解這個疫症。惟科學家目前仍未知抗體可持續多久，並有二次感染的病例。

日前，第一夫人梅拉尼婭染疫後，因「持續咳嗽」宣布不會出席總統特朗普的造勢大會，今戴口罩現身辯論大會。

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