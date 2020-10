【美國大選】特朗普：新冠疫苗已準備好 拜登質疑抗疫計劃

美國大選11月3日舉行在即,最後一場總統辯論展開。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登首先就疫情應對交鋒,特朗普表示,新冠肺炎疫苗「已準備好」,「在未來數周將面世」。拜登質疑,特朗普沒有清晰應對疫情的計劃,如果他執政,將要求國民戴口罩,會以「透明度」說服國民。

被主持問到,是否保證疫苗數周後面世,特朗普強調:

「不,這不是一個擔保,但我認為今年年底會面世。」

主持指出,專家多次稱疫苗須經數月及廣泛的試驗才面世,需戴口罩至2021。特朗普回應稱:

「我覺得我的時間表更加準確。」

拜登攻擊特朗普,斥「沒有清晰計劃」對抗疫情,同時質疑特朗普提及的疫苗時間表。他預計,美國秋冬的疫情更嚴峻,形容為「黑暗的冬天」。

特朗普又批評民主黨的抗疫計劃就只有封城(shut down),並重申其政府不主張封城。拜登辯稱,他要病毒消失,不是整個國家陷入停擺(shut down the virus, not the country)。

特朗普聲稱,自己已經「免疫」,根據個人經驗而了解這個疫症。惟科學家目前仍未知抗體可持續多久,並有二次感染的病例。

日前,第一夫人梅拉尼婭染疫後,因「持續咳嗽」宣布不會出席總統特朗普的造勢大會,今戴口罩現身辯論大會。

