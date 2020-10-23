【螞蟻上市】螞蟻集團香港IPO傳吸引普信、富達、瑞銀資管投資 擬11月5日掛牌（第二版）

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【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18% 一手約蝕2500元 36萬人認購照急跌
阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團預計將於下周招股，彭博引述消息人士報道，普信（T. Rowe Price）、瑞銀資產管理以及富達投資母公司FMR LLC均尋求參與螞蟻集團IPO，每家公司均考慮在螞蟻集團香港IPO中投資數十億美元，但尚未敲定計劃，不保證這些公司都將獲得分配。
本地傳媒報道，螞蟻原本初步計劃11月6日掛牌，現將提前一日至11月5日。另外，外媒報道，螞蟻已加入10個新的聯席賬簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。
螞蟻集團上市重點一覽
為何螞蟻集團上市「堪比諜戰片」？【下一頁】
據悉，螞蟻集團開展上市前推介顯示，承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億美元至4,610億美元（相當於約2.96萬億港元至3.6萬億港元），以及3,330億美元至4,570億美元（相當於約2.6萬億港元至3.56萬億港元，與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33%，而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。
（第二版新增普信、瑞銀資管、富達消息）
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編輯：吳敏芳