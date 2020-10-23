▲ 【螞蟻上市】傳螞蟻提前一日下月5日掛牌

阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團將於下周招股，本地傳媒報道，螞蟻原本初步計劃11月6日掛牌，現將提前一日至11月5日。另外，外媒報道，螞蟻已加入10個新的聯席賬簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。

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為何螞蟻集團上市「堪比諜戰片」?【下一頁】

據悉，螞蟻集團開展上市前推介顯示，承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億美元至4,610億美元(相當於約2.96萬億港元至3.6萬億港元），以及3,330億美元至4,570億美元(相當於約2.6萬億港元至3.56萬億港元，與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33%，而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。

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編輯：吳敏芳