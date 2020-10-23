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【港股市況】恒生指數尾市升逾百點　滙豐升3%重上32元（不斷更新）

即市財經 15:34 2020/10/23

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港股市況不斷更新

美國多項經濟數據勝預期，道指升152點。iBond 2020今日開賣，每手1萬元。恒生指數開報24773點，跌13點，其後走勢反覆向上，恒指半日升152點，滙豐 （00005） 曾升近半成，半日升3.8%，重上32元。三桶油造好，中海油升近6.2%，為表現最好藍籌。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

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即市走勢︰

【15：33】港股尾市升逾百點，恒生指數升120點，報24906點。

【15：28】內險股向上，平保 （02318） 升2.6%，高見86.55元；國壽 （02628） 升2.5%，高見19.2元。另外，財險 （02328） 升3.6%；太保 （02601） 升4.1%。

【15：07】上證跌1%；深證跌2%；創業板指跌2.7%。

【14：38】港股最新升約40點，報24826點。

【14：13】恒生科技指數跌2.3%或174點，報7445點。阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌3.3%；小米 （01810） 跌3.1%。

【14：11】大市轉跌，恒生指數跌4點，報24781點。滙豐 （00005） 升幅收窄至2.9%，報32.15元。

【14：04】康希諾生物 （06185） 跌逾7%，低見170元。美國總統特朗普於總統競選辯論中表示，新冠肺炎疫苗已準備好，將於年內面世。

【14：02】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至6.5%，低見135.8元。

【13：54】大市升幅收窄至約80點，報24867點，期指率先轉跌，報24850點，跌13點。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.3%。阿里巴巴宣布，將於11月5日公佈截至9月底季度業績，並在香港時間晚上8時半舉行業績會。

阿里巴巴料螞蟻集團上市日放榜 於11月5日公佈季績

【13：05】港股午後初段升近160點，報24944點。

【12：00】恒指中午收報24938點，升152點。滙豐 （00005） 曾升近半成，半日升3.8%，重上32元。三桶油造好，中海油升近6.2%，為表現最好藍籌；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升5.1%及5.3%。

【11：38】滙豐 （00005） 升近5%，高見32.8元。

【11：05】港股升幅擴大至140點，升穿24900點水平，上試25000點關口。滙豐 （00005） 升3.2%，高見32.3元。

【10：58】滙豐 （00005） 升逾2%，重上32元水平，高見32.2元，現於50天綫（32.04元）水平爭持。

【10：49】滙豐 （00005） 升2%，高見31.9元，上試32元水平，成交3.8億元。

【10：47】植華集團 （01842） 大升2日後，股價今早回吐近2成，低見0.405元。

【10：42】恒指升約50點，報24835點。

【10：39】油價反彈1%，三桶油造好，其中，中海油 （00883） 績後升半成；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升4%。

【10：32】內銀股再撐市，建行 （00939） 升0.5%；工行 （01398） 升1.3%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升0.7%。

【10：29】比亞迪 （01211） 破頂高見147元後倒跌逾4%，低見138.8元。

【10：20】維達 （03331） 續挫6%，低見21.3元。

【10：15】滙豐 （00005） 升幅擴至1.1%，高見31.6元。

【10：07】港股再轉升，恒指升32點，報24818點。

【10：04】亞信科技 （01675） 升逾8%，高見12.38元，成交8.4億元。

【09：57】大市早段走勢反覆偏軟，恒指跌約20點，報24765點。

【09：57】滙豐 （00005） 升0.3%，報31.35元。

【09：53】中海油 （00883） 升逾3%，高見7.4元。中海油公布第三季營運數據，期內未經審計油氣銷售收入約355.5億元人民幣，按年下降26.8%，首席財務官謝尉志於業績會上表示，有信心完成今年石油產量指引目標。

【油股】油價大跌累中海油第三季油氣銷售收入跌27%　計劃2035年天然氣產量佔比升至50%（第二版）

【09：48】都市麗人 （02298） 升一成，高見1.2元。都市麗人公布，同店銷售由上半年下跌約30%，由第三季度逐步改善，而9月中旬開始同店可比轉正，本月上旬出現高單位數同店可比增長，預期改善勢頭在第四季度可以持續。

【內需股】都市麗人股價飈逾一成　明年春夏訂貨會訂單增逾30%

【09：45】宏安 （01222） 升1.8%，報0.056元。宏安宣布出售所持的阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及美團點評 （03690） 的股份，預期確認收益約為6,890萬元。

【再沽阿里巴巴巴】宏安出售阿里巴巴美團小米股份　料獲利近7000萬元

【09：44】大市轉升，恒生指數升3點，報24789點。

【09：43】比亞迪 （01211） 再破頂高見147元，最新報146元，升近0.3%。

【09：37】平保 （02318） 跌近0.5%，報84元。陸金所控股（LUFAX）於美國證交所發通告，指將發行1.75億股ADS，兩股ADS將等如1股普通股，每股發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。

【陸金所上市】陸金所每股13.5美元招股　發行1.75億股ADS（第三版）

【09：35】國藥 （01099） 升4%，國藥首9個月淨利潤49.58億元人民幣，按年升7.9%，每股收益1.66元人民幣；收入達3276億元人民幣，按年升4.8%。

【09：33】縱橫遊 （08069） 瀉8成，破頂低見0.415元。縱橫遊常務董事袁振寧表示，政府放寬本地遊每團人數最多30人後，公司每日接獲過百宗有關本地遊查詢，亦每日有50至60名本地旅客報團，又稱外遊完全停擺的情況下，只要有10人報團，公司都會「蝕著出發」。

【09：31】港股早段走勢向下，恒生指數跌約70點，報24715點。

【09：27】內地股市個別發展，上證跌0.1%；深證升0.07%；創業板指升近0.3%。

【09：24】赤子城  （09911） 高開14.9%，開報1.7元。赤子城預期，首三季廣告收入（指流量變現業務收入及移動廣告平台及相關業務收入）預期約3.1至3.5億元人民幣，按年增長約20%至40%；增值服務收入（指應用內購收入）約4.2至4.5億元人民幣，按年增長超過65倍。

赤子城首三季廣告收入料升20%至40%　遊戲應用下載量1.23億次

【09：24】滄港鐵路  （02169） 開報0.97元，較招股價高2.1%。

【09：20】美國最後一場總統辯論正展開，恒指開報24773點，跌13點。騰訊 （00700） 跌0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團點評 （03690） 升0.2%。

【09：15】人民幣中間價報6.6703，下調147點子。

【09：14】滄港鐵路  （02169）  今首日掛牌，昨日於富途暗盤交易場表現最好，高見1.65元，若趁高位獲利，不計手續費，一手（4000股）帳面最多賺2800元；最終富途暗盤收報1.21元，較招股價0.95元高約24%，一手賬面賺1040元。

【新股IPO】滄港鐵路2169暗盤　一手帳面最多賺1040元

【09：13】即月期指開報24766點，跌97點或近0.4%。

【09：06】人行今日開展700億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：58】恒指黑期升55點，報24829點；道指期貨跌21點，報28247點。

【08：50】德國運動用品商Adidas據報計劃出售其旗下品牌Reebok，而安踏體育  （02020）  是潛在買家之一。

Adidas據報計劃出售Reebok　 安踏體育為潛在買家

【07：49】先聲藥業  （02096） 以每股13.7元上限定價，超額認購588.47倍，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）

【07：30】金管局美股收市後披露再入市承接3.82億美元沽盤，向市場注資29.6億港元。香港銀行體系結餘將增加至3878.28億港元。

【港滙強方】金管局今晨再注資29.6億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】道指早段曾挫170點，尾段回升，收報28363點，升152點或0.54%；標指收報3453點，升17點或0.52%；納指收報11506點，升21點或0.19%。

港股ADR收報24766點，跌19點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報31.27元，升0.02元或0.06%；騰訊 （00700） ADR折合報559.63元，跌3.87元或0.7%。恒指夜期跟隨外圍窄幅波動，收報24835點，跌28點，高水49點。

道指升152點港股ADR跌19點　油價反彈逾1%

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責任編輯︰梁浩碩

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