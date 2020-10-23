【港股市況】恒指低開13點　美國最後一場總統辯論正展開（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國多項經濟數據勝預期，道指升152點。iBond 2020今日開賣，每手1萬元。美國最後一場總統辯論正展開，恒生指數開報24773點，跌13點，ATM3股個別發展。

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【iBond螞蟻】6萬本金攻略 迎戰iBond螞蟻

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即市走勢︰

【09：44】大市轉升，恒生指數升3點，報24789點。

【09：43】比亞迪 （01211） 再破頂高見147元，最新報146元，升近0.3%。

【09：37】平保 （02318） 跌近0.5%，報84元。陸金所控股（LUFAX）於美國證交所發通告，指將發行1.75億股ADS，兩股ADS將等如1股普通股，每股發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。

【陸金所上市】陸金所每股13.5美元招股 發行1.75億股ADS（第三版）

【09：35】國藥 （01099） 升4%，國藥首9個月淨利潤49.58億元人民幣，按年升7.9%，每股收益1.66元人民幣；收入達3276億元人民幣，按年升4.8%。

【09：33】縱橫遊 （08069） 瀉8成，破頂低見0.415元。

【09：31】港股早段走勢向下，恒生指數跌約70點，報24715點。

【09：27】內地股市個別發展，上證跌0.1%；深證升0.07%；創業板指升近0.3%。

【09：24】赤子城 （09911） 高開14.9%，開報1.7元。赤子城預期，首三季廣告收入（指流量變現業務收入及移動廣告平台及相關業務收入）預期約3.1至3.5億元人民幣，按年增長約20%至40%；增值服務收入（指應用內購收入）約4.2至4.5億元人民幣，按年增長超過65倍。

赤子城首三季廣告收入料升20%至40% 遊戲應用下載量1.23億次

【09：24】滄港鐵路 （02169） 開報0.97元，較招股價高2.1%。

【09：20】美國最後一場總統辯論正展開，恒指開報24773點，跌13點。騰訊 （00700） 跌0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團點評 （03690） 升0.2%。

【09：15】人民幣中間價報6.6703，下調147點子。

【09：14】滄港鐵路 （02169） 今首日掛牌，昨日於富途暗盤交易場表現最好，高見1.65元，若趁高位獲利，不計手續費，一手（4000股）帳面最多賺2800元；最終富途暗盤收報1.21元，較招股價0.95元高約24%，一手賬面賺1040元。

【新股IPO】滄港鐵路2169暗盤 一手帳面最多賺1040元

【09：13】即月期指開報24766點，跌97點或近0.4%。

【09：06】人行今日開展700億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：58】恒指黑期升55點，報24829點；道指期貨跌21點，報28247點。

【08：50】德國運動用品商Adidas據報計劃出售其旗下品牌Reebok，而安踏體育 （02020） 是潛在買家之一。

Adidas據報計劃出售Reebok 安踏體育為潛在買家

【07：49】先聲藥業 （02096） 以每股13.7元上限定價，超額認購588.47倍，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍 1手中籤率5%（附分配結果）

【07：30】金管局美股收市後披露再入市承接3.82億美元沽盤，向市場注資29.6億港元。香港銀行體系結餘將增加至3878.28億港元。

【港滙強方】金管局今晨再注資29.6億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】道指早段曾挫170點，尾段回升，收報28363點，升152點或0.54%；標指收報3453點，升17點或0.52%；納指收報11506點，升21點或0.19%。

港股ADR收報24766點，跌19點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報31.27元，升0.02元或0.06%；騰訊 （00700） ADR折合報559.63元，跌3.87元或0.7%。恒指夜期跟隨外圍窄幅波動，收報24835點，跌28點，高水49點。

道指升152點港股ADR跌19點 油價反彈逾1%

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責任編輯︰梁浩碩