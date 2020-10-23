▲ 【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍 1手中籤率5%（附分配結果）

內地生物化學製藥集團先聲藥業 （02096） 公布招股結果，先聲藥業以每股13.7元上限定價，集資淨額33.924億元，先聲藥業1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。【分配結果】

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先聲藥業於香港公開發售部分共錄得36.2萬人認購，超額認購588.47倍，國際發售超額認購約23倍。

集資所得中，60%擬用於持續研發集團在戰略重點治療領域中選定的在研產品；10%用於加強集團的銷售及營銷能力；10%用於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司，以拓寬集團的產品組合；10%用於償還今年底及明年中到期的若干未償還銀行貸款；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

先聲藥業曾於2007年美國紐交所上市，後於2013年退市。截至去年底，公司純利按年增36.8%至10億元人民幣；收入按年增11.5%至50.4億元人民幣。

先聲藥業將於10月27日主板上市。

【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股 入場費13838元

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責任編輯︰梁浩碩