▲ 道指升152點港股ADR跌19點 油價反彈逾1%

道指升152點

市場仍聚焦刺激措施方案談判進展，美國多項經濟數據勝預期，道指早段曾挫170點，尾段回升，收報28363點，升152點或0.54%；標指收報3453點，升17點或0.52%；納指收報11506點，升21點或0.19%。

港股ADR跌19點

港股ADR收報24766點，跌19點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報31.27元，升0.02元或0.06%；騰訊 （00700） ADR折合報559.63元，跌3.87元或0.7%。恒指夜期跟隨外圍窄幅波動，收報24835點，跌28點，高水49點。

油價反彈逾1%

原油價格回升，市場憧憬新一輪刺激措施方案有助帶動需求前景，紐約期油收報40.64美元，升0.61美元或1.5%。布蘭特期油收報42.42美元，升0.70美元或近1.8%。

美滙指數升0.3%

市場注視大選前刺激措施能否出台，加上新冠肺炎疫情持續增加，美元避險需求上升，美滙指數報92.93，升0.3%。歐元兌美元報1.182；美元兌日圓報104.89。

美國10年期債息報0.86厘。

紐約期金跌1.3%

美元回升，金價向下，紐約期金收報1904.6美元，跌24.9美元或1.3%。現貨金於1905美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩