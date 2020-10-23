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【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略

即市財經 07:00 2020/10/23

分享：

（1）iBond 2020今日開賣，每手1萬元，市場預期首日升5%，投資者均盤算，原預期3萬本金抽iBond，但螞蟻已啟動招股步伐，若6萬元資金應怎分配iBond及螞蟻集團IPO。投資者目標為本，瞄準iBond估算2手賺千元，3手約賺1400至1500元；其次是螞蟻要有最多彈藥，借券商孖展20倍槓桿博分貨，成本4厘息，6萬元彈藥增至120萬元，時間上則分少必爭。

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【iBond螞蟻】6萬本金攻略　迎戰iBond螞蟻

（2）螞蟻集團上市一直傳保密程度高，猶如「諜戰片」，行動代號program star，螞蟻不但要求牽頭行的銀行家個人親自簽署保密協議、將整個承銷工作分拆予數間投資銀行各自進行，以致沒有一家安排行能全面了解工作進程。

【螞蟻上市】螞蟻集團上市「堪比諜戰片」 代號program star 財經印刷商24小時服務

（3）螞蟻集團招股價究竟幾多？暫時未公布，不過從市場消息之中，亦有迹可尋，71至117.6元究竟點計？

【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？

（4）華為仍有手機賣，仍是用自研晶片麒麟9000，成萬元1部，售價同iPhone有得比。

【華為發布會】華為Mate 40系列售價8246元起　搭載5nm麒麟9000晶片（附影片）

（5）螞蟻招股前，仍然有新股受觀迎的，藥明巨諾首日招股，孖展認購達236億元。

【新股IPO】藥明巨諾2126首日招股　孖展236億元超購100倍

（6）中概股萬國數據招股，市場信心不足，次日招股孖展認購仍未足額

【新股IPO】萬國數據9698正招股　孖展仍未足額認購、國際配售已足額認購

（7）金價近期走勢波動，但市場看法轉了嗎？高盛說，看2300美元。

高盛料明年大宗商品步入牛市　金價升至2300美元

（8）港股近期走勢向上，主要由內銀股帶動，內銀股上升則反映中國宏觀經濟情況轉好，即是什麼？炒十四五規劃。

【五中全會】大摩：十四五規劃將圍繞兩大關鍵詞：生產率和自主化

（9）幫人理財，則可以賺取管理費等，逾千億的新額度，是香港重要的生意。

【理財通】金管局：理財通北向及南向通各設1500億元人民幣單邊額度

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https://bit.ly/34gD1t5

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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