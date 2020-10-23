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【美股收市】 聚焦紓困方案進展 道指回升152點 銀行股跑出

即市財經 04:12 2020/10/23

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美國多項經濟數據勝預期，市場聚焦新一輪紓困方案談判進展，美股反覆回升，美元反彈。
道指早段曾挫170點，尾段在金融股造好帶動下回升。道指收報28363點，升152點或0.54%；標指收報3453點，升17點或0.52%；納指收報11506點，升21點或0.19%。

美國10年期債息升至4個月高位，一度見0.874厘，利好銀行股表現，摩根大通、美國運通、美國銀行都抽高超過3%。
美國大選前最後一輪總統辯論即將展開，紓困方案談判消息反覆，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西表示，雙方在一些議題上仍需要時間解決分歧，可能要用數天時間，彼此均致力敲定細節。惟白宮經濟顧問庫德洛警告，雙方無法在11月3日大選日前解決分歧。
經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為78.7萬，少過市場預期的87萬；前周持續申領人數837.3萬，同樣少過預期。9月成屋銷售為654萬伙，好過市場預期的630萬伙。

個股方面，電動車公司Tesla（美：TSLA）連續第5個季度實現盈利，上季度收入87.7億美元，按年升39%，勝市場預期；盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，同樣高於市場預期的57美仙。Tesla股價升0.75%。

可口可樂（美：KO）上季經調整後每股盈利為0.55美元，按年跌2%，惟仍好過市場預期，其股價升1.38%。

美元反彈，ICE美滙指數上揚0.35%，報92.93。黃金受壓，紐約黃金期貨下跌24.9美元，跌幅1.3%，收報1904.60美元。。
美國經濟數據較預期佳，或預示原油需求前景會好轉，俄羅斯可能推遲增產的消息亦令油價走高。紐約期油收漲1.52%，收報40.64美元。倫敦布蘭特期油收漲1.75%，收報42.46美元。

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責任編輯：柯志宏

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【美股市況】道指收市升152點　觀望大選辯論　首領失業救濟、成屋銷售勝預期（不斷更新）

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