【Now E精選組合】放假在家做甚麼？　重溫《德魯納酒店》《鬼怪》等多部劇集

▲ 本地亦有串流平台提供中港日韓等地的電視劇集，包括Now E推出「Now E精選組合」。

新冠肺炎疫情反覆，放假除了到郊外或人少地方玩樂外，還可留在家中煲劇。除了海外串流平台外，本地亦有串流平台提供中港日韓等地的電視劇集，包括Now E推出「Now E精選組合」。

Now E精選組合包括：劇集Express、Now 劇集台、Now 華劇台、NowJelli紫金國際台、BWF世界羽聯巡迴賽，以及部份Viu的綜藝及動漫等。小編整理幾部劇集，方便市民在假日煲劇或重溫精彩劇集。

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1. 德魯納酒店

由南韓有國民初戀之稱的女歌星I.U（李知恩）主演，並以一間專門接待「亡魂」房客的酒店為背景，房客在酒店內滿足最後心願後，便重投輪迴。I.U.便是酒店的老闆，而除了講述不同房客的故事之餘，還包括為何酒店員工及老闆會留在酒店內。

2. 夫妻的世界

前段時間的大熱韓劇夫妻的世界，描寫不少男女感情的問題，以及夫妻的婚姻生活。劇中講述妻子池聖雨是一位擁有財富、名望和愛情的成功女人，與電影導演李泰吾結婚，卻發現自己一直支持的丈夫，竟背叛自己，陷入谷底之餘便向丈夫復仇。

3. 鬼怪—孤單又燦爛的神

「死鬼CP」（CP，即情侶）相信並不陌生，當中有不少經典的場境和CP組合，演員孔劉、李棟旭、金高銀、劉仁娜因此紅遍中港韓等地，劇集取景的地方更引來一眾粉絲打卡。但原來不經不覺已經是幾年前的一部韓劇，若想經典重溫亦可在Now E上觀看。劇集講述飾演想結束永生鬼怪的孔劉、飾演喪失記憶陰間使者的李棟旭，以及飾演負責「殺死」鬼怪的人類新娘金高銀，奇妙的同居故事。

事實上，精選組合還有不少韓劇，包括同様李棟旭有份演出的他人即地獄。除此之外，還有日劇家政夫三田園、「ALIVE～癌症專門醫的病歷表～」等，以及Viu的綜藝，如大海男兒、「玩.謝我阿婆」及調教你男友等。

責任編輯：馬意文