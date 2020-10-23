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世銀：石油需求可能受新冠疫情持久影響

即市財經 02:39 2020/10/23

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世界銀行表示，新冠疫情可能對石油需求產生持續性影響，隨着大宗商品從疫情衝擊中逐步恢復，金屬和農產品價格預計將溫和上漲。

世界銀行將2020年和2021年的平均油價預期，從4月份的預測水平分別調高到每桶41美元和44美元，需求緩慢復甦的力度與供應限制放鬆相匹配。不過上調後的預期值仍遠低於2019年的61美元水平。在能源市場以外，金屬和農產品價格料走高。

由於疫情反彈促使各國政府重新審視經濟重啟計劃，油價在4月份暴跌後快速回升步伐停滯。盡管經濟刺激措施可以在一定程度上抵銷這種影響，但疫情仍然對大宗商品出口構成挑戰，一旦疫情持續，決策者需要讓經濟平穩地調整到新常態。

世銀旗下Prospects Group的負責人Ayhan Kose表示，在後疫情時代，這些國家需要更加積極地執行減少對石油收入依賴的政策。

根據報告，疫情還可能通過改變消費和就業，對石油需求產生持續性影響 。航空旅行可能會永久減少，因為遠程會議導致商務旅行減少，降低對航空燃料的需求。

世界銀行預計，金屬和農產品價格將在來年繼續溫和上漲，升幅分別達到2%和1%，其中金屬受中國經濟快速復甦提振，農產品價格則得益於全球糧食供應中斷。

責任編輯：李勝君


 

航空 經濟 就業 疫情 商品 中國 世界銀行 石油

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