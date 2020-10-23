【美股焦點】傳奇對沖基金經紀瓊斯︰若民主黨大勝 明年初股市會反彈

▲ 瓊斯表示，民主黨大勝將會令股市在明年首季反彈。

美國總統大選將於11月3日舉行。傳奇對沖基金經紀瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，若民主黨大獲全勝，會令股票市場在明年一季度出現反彈，但隨拜登的加稅計劃侵蝕企業利潤，股票和債券市場圴會受壓。

瓊斯預期，大選後新一輪財政刺激措施出台、紓困支票發放等，可能會導致散戶投資者入市，推動明年首季股市反彈。惟他亦估計，在民主黨大勝的「藍色浪潮」下，金融資產也會受到影響。長遠來看，在拜登的加稅計劃推動下，金融資產會遭遇衝擊。

民主黨已承諾將推出一系列政策，包括對年收入超過40萬美元的個人提高稅收，包括提高個人收入、資本利得稅和薪俸稅。拜登在競選中承諾，會將企業稅提高到28%，抵消了特朗普2017年的減稅計劃。

瓊斯直言：「我認為拜登的加稅方案將完全按照計劃進行，幫助中小企和普通美國人，但以犧牲那些財富集中在股市和金融資產的1%的人為代價。」

拜登稅收計劃預計將在10年內增加3.05萬億美元的收入，將用於資助旨在改革住房、教育、醫保和兒童保育等的支出計劃。瓊斯亦指出，根據他參考的民意調查結果、博彩市場賠率，他預計民主黨將在在11月大選中大獲全勝。

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編輯︰侯景成