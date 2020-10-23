【美股焦點】拜登勝算大？憂4年前歷史重演　華爾街尋對沖工具分散風險

▲ 美國總大選將於11月3日舉行，市場亦密切關注。

美國總統大選辯論於香港時間周五（23日）早上9時舉行。目前民調普遍顯示主黨候選人拜登正在領先，各大行亦紛紛就民主黨大勝（贏得總統大選及參議院掌控權）的狀況作出預測，而股市近期表現亦反映。

然而，考據到上屆美國總統大選時，特朗普在選前民調中也是長期落後，最終卻能反勝，因此華爾街亦不敢完全押注拜登勝出的局面。Aberdeen Standard Investments基金經理James Athey表示，投資者增持美國國債，並且建立避險貨幣倉位，以對沖特朗普當選的風險。

James Athey認為，特朗普仍很可能會贏出，社交媒體情緒指標和政黨登記的變化均顯示，共和黨得到的支持比民調中的更多。

市場在近期對大選的看法與之前有所改變，從原本擔心選舉結果產生爭議進而引發市場動盪，變為押注拜登穩贏。目前VIX指數據期貨高水已經不再，11月18日到期的VIX期貨與現水平相若，反映市場亦為大選結果出現爭議的機率降低。

在近期民調持續顯示拜登支持率更高後，股市出現明顯升勢，因為市場預期拜登政府將推出更大規模的財政刺激方案，特別是如果民主黨能贏得參議院多數席位的話。

不過Athey預計，至少在參議院選舉中，民主黨不可能贏得絕對多數席位。

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