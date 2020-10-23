復甦之路在於政府敢闖敢負責

香港疫情還未結束，但內地疫苗試驗成績亮麗，據世界最重要疫苗試驗場之一的巴西傳來消息，最安全的一種正是來自中國。這起碼給了我們希望，一年半載以後，疫苗或可量產，大多數港人得以接種。但我們能否提早經濟的復甦，並思考如何創造香港新的經濟增長動力？

現在的情況是很糟糕的。今年頭6個月，香港的GDP比去年同期跌了9%，下半年經濟也見不到有甚麼起色，但因去年的下半年經濟已出現負增長，基數較低，所以今年的下半年的負增長看起來或許沒有這麼礙眼。今年全年的增長率也許是負6、7個百分點左右。

強制檢疫拖拉 通關無期

這樣的境況繼續多一年半載，等於香港要不斷失血，損失慘重，絕不應等到有疫苗才去止血，中短綫而言，止血的第一步便是把疫症清零，把新增個案控制在低水平遠不足夠。不清零的話，通關便有問題，通不了關，香港經濟怎不變得五癆七傷？深圳與大灣區經濟正處於飛龍在天的階段，香港經濟要發展下去，要能夠與大灣區融合，這已是常識，但關也通不了，融合豈非廢話？香港自己做事緩慢，別人是不等你的。清零的關鍵是全民檢疫，找出並切斷全部的傳播鏈，在香港的特定環境，不強制檢疫是做不到的，但香港的官員老是拖拖拉拉，不敢負上責任，希望他們知道，我以前估算過，每拖一星期，香港會多損失近50億元，這還未包括因骨肉分離而帶來的精神損失。

海關未通，並不等於我們不能為未來的復甦布局。疫情是天大的壞事，但壞事可轉化為好事，我們應思考如何可以順勢而為，利用疫情後出現的新形勢尋找新的增長火車頭。有幾個例子應研究一下。

疫情中特朗普為求甩鍋，口口聲聲亂叫「中國病毒」。民粹主義上腦的人智商本就不高，容易受惑，出現排華。留美華人頂尖科學家及工程師要面對種族歧視，有些甚至受到政府迫害，香港大力吸納他們來港工作，還待何時？5、6年前情況遠比不上今天嚴重時，我已多次提出此說，但此事是需要政府行動的。

第一，對香港的大學要先增加非經常性的撥款，以使其有能力在海外多聘教授，大學是懂得辨別哪些教授是有價值的，增強了的師資不但可提升香港的科研力量，亦可多招收內地學生。後者的學費比香港學生一向高很多，可用以支付新聘教授未來的薪酬。現在若不大規模在美國挖角，幾年後便沒有機會了，因為今年開始，新的留美學生簽證已跌了9成多，將來留美華裔科學家的數量會大幅萎縮，所以手快有手慢無，香港要與時間競賽，別的地方也在搶這些人才。

第二，優質的國際學校學位嚴重不足，這些人才若發現其子女找不到好學校上課，他們是不可能來港的。政府當然有工作要做，否則特朗普因疫情而甩鍋所造出的勢，香港便要錯失了。

醫界保護主義 必須打破

疫情帶來的困苦可使世人更明白生命與健康之可貴，這種覺醒可帶來巨大商機。生命有價，經濟學中有大量關於估算生命價值的文獻，我粗略一算，假如一個地方每年能把人均壽命增長十分之一年，當中所創造的價值等閒高於GDP的兩成。在各國政府計算GDP時，沒有將改善健康的價值包括在內，這只是由於他們不懂得算，不是健康或生命沒有價值。香港醫學水平不低，有實力吸引全球各方富豪來港醫病，但這一樣要掃除一些障礙才可把香港建成一個討論已久的醫藥港。

甚麼障礙？是制度性的。香港醫學界向來保護主義十足，排斥外界醫生，也嚴格控制本地醫生訓練的數量，以致醫生不足，何來剩餘能力去招徠生意？此種限制醫生數量的保護主義必須打破，這對香港的醫生其實有利。多增加人數建立到醫藥港後，醫療事業可提升到另一層次，各地富豪來港治病，足以增加醫生的收入。我們仍可記得多年前大量孕婦付出巨額費用來港產子的「盛況」，不少私家醫生獲取了豐厚的經濟效益。不過，疫情也暴露出香港公共醫療的弱點，便是反應仍不夠快，決策不夠果斷。青島近日有醫院出現個案，全市總動員，幾天之內可以檢驗900多萬人，徹底追蹤並杜絕傳播鏈。珠玉在前，甚麼叫高質的公共醫療，有了新的定義，香港政府有必要重新審視自己醫療制度的基本建設，看看如何才能追趕別人的速度。

疫情也改變了很多人的生活習慣，例如網購及餐飲外賣比前大為普遍。此事倒與政府無甚關係，主要是市場中人為求生存，所以懂得自己應變。不過，此現象也提醒我們，香港政府的官員並無政治基因，也無企業家基因，有的是事事按本子辦事的公務員基因。在瞬息萬變的當代社會中，這是應付不了新事物的。政府若不能從制度上引入激勵，增加自己的政治及企業家元素，以上對速度要求很高的復甦經濟建議也不會有效落實。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 疫情下香港經濟轉差，空舖處處。（法新社資料圖片）