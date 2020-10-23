【新股IPO】快手擬明年首季來港上市 騰訊700為大股東

據內地媒體報道，由騰訊（00700）為大股東的內地短視頻平台「快手」，計劃明年第一季來港上市，並已聘請美銀及摩根士丹利為保薦人，負責來港上市事宜；不過具體時間表尚未落實，而此前傳出快手最快今年內來港上市，公司則未有回應傳聞。

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記者：張以正