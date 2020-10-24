【保你大】羅國森：只有醫保不是全球保障？！

今日來到芳姐的茶餐廳，總覺得有點不對勁。當然，在限聚令下，客人應該不會太多，但好像連伙計也不多。正常情況下，伙計阿蘇一定會在這裏坐鎮的，但環顧全場都不見他。過了10分鐘，我見到阿蘇從外面回來。「森哥，唔好意思，我剛才『蛇』了出去做小小事，你點了餐嗎？」

「好彩你回來了，若不，我還以為芳姐不做生意了！」我半開玩笑地說。

「森哥，不要講笑了。今日這個時世，怎會不做生意呢！我只不過出去影個相而已！」

「影相？你參加選美嗎？」我繼續取笑阿蘇。「森哥，不要取笑我了，我是去影護照相而已！」阿蘇輕聲地說。「你去旅行嗎？但現在『寸步難移』，應該不會在這個時候去旅行吧！」我自言自語地說。

「不是旅行，是申請BNO呢！」

「BNO？你想移民去英國？」

「我還未想清楚的，但經過『港區國安法』之後，我身邊不少朋友都想移民，但我那有這麼多錢移民呢！後來聽朋友說，英國會給予持BNO的港人特別簽證，可以在當地無條件居留5年，然後還可以入籍。我相信，這是最便宜的移民安排了。我本來已經持有BNO的，只是十幾年前到期之後沒有續，聽到這個消息之後，我老婆就叫我續回我們的BNO護照。但原來要安排一些文件的，又要有護照相，所以剛才我溜了出去影護照相嘛！」阿蘇一五一十告訴我。

「原來是這樣，但你去英國又是做餐館？」

「完全未有想到！只不過，如果我們去，我個仔就可以變相去英國留學，這是他很想的。」

「說到底都是為了下一代！」

「森哥，我聽說，大部分保險，即使移民，也不用放棄，只有醫保就可能不受保，這是事實嗎？」

「嗯，你也說得對。在香港買的人壽、意外或者危疾保險，都是全球保障的，即是移居外地，而又在外地發生意外，或者患上受保危疾，甚至過身，都是受保的。但以實報實銷形式索償的醫保則要兩睇，如果是傳統有分住房級別，每個賠償項目都有上限那種醫保，由於每個賠償項目都有上限，所以，這類醫保沒有地域限制，即使移民也可以保，只不過，保障未必足夠而已！」

「高端醫保又如何？這類醫保的主要賠償項目都沒有上限呢！」

「正因為這類醫保的主要賠償項目沒有上限，所以要留意了。首先，你要知道該高端醫保覆蓋哪些地區，如果是亞洲，而你想移民英國，那就用不着了。如果是全球，那當然包括英國。但要注意，如果最後真的定居在當地，即使受保，賠償時也會有限制的，例如每次只賠受保開支的五成或六成等等！」

「何謂定居？如果我每年都回港住一個月，這都算定居？！」

「一般來說，如果你持續在當地居住365日，就算定居了。因此，如果你每年有一個月回港，沒有觸及持續居住365日的限制，從這份保險的角度，也不算定居，賠償就沒有限制。」

「即使我一度定居，但後來不適應，回港了，還會限制我的索償嗎？」

「不會，我們只限制來自當地的索償，來自香港的就沒有問題。」

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