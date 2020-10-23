【iPhone 12開賣】一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠

▲ 多間電訊商相繼推出新機上台優惠吸客，到底邊間出機月費計劃最抵用？多間電訊商相繼推出新機上台優惠吸客，到底邊間出機月費計劃最抵用？

iPhone 12系列日前已正式登場，並於今（23日）正式發貨。相信今次新機最大的賣點莫過於其支援5G網絡，令一眾果粉心郁郁想換機！多間電訊商相繼推出新機上台優惠吸客，本文比較5大電訊商，包括SmarTone、3香港、中國移動、csl、1O1O的最新月費計劃。

數碼通（SmarTone）

SmarTone 5G月費計劃的入門價格是398元，今次特意推出全新月費計劃，新增308元月費計劃，此服務計劃同樣需簽約24個月，及需付18元行政費，用戶可享35GB的5G本地數據，並會提供免數據任用Zoom及Microsoft Teams功能，方便現時大眾所需。

而且有恒生信用卡的話，上台出機更可享獨家額外高達300元月費回贈（共價值1300元）及高達1000元的機價折扣購買iPhone 12，並享免息、免手續費分期，每月月費低至 $227。

▲ SmarTone 5G服務計劃詳情

【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列 提供「回購價格保證」再買新機

3香港

除現有的388元及688元5G SIM月費計劃外，3香港又推出全新5G SIM月費計劃，月費288元即享有30GB的本地5G數據和本地無限通話，合約期為36個月。每月另加58元，可升級享4.5G其後數據任用及2000元手機現金券，可用來扣減買新iPhone 12系列機價，推廣期截至11月底。

▼ 點擊圖片放大

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃 挾新iPhone 12推出搶客

中國移動

中國移動香港推4個5G月費計劃，包括198元、298元、398元及498元，分別可享有30GB、100GB、200GB及300GB 5G的本地數據用量，並須另繳每月18元港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費。

客戶如出iPhone最多享有1,000元折扣優惠，例如iPhone 12 Pro Max 512GB原價為11,899元，合約優惠價只需10,899元。另外，新上台選用指定5G服務計劃再享額外折扣優惠，由500元至2,000元不等，變相最高折扣可達3,000元，而所有計劃均提供大灣區（中國內地及澳門）漫遊數據。

▲ 中國移動 5G服務計劃詳情

csl / 1O1O

csl是目前推出最多5G月費計劃的電訊商，與中國移動一樣，由198元起跳，到698元都有，客戶彈性比較大。而1O1O的5G月費計劃則由299元起，最高用量達300GB，月費759元。

凡登記指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合，並簽訂36個月承諾期，便可享機價折扣高達2650港元。若csl或1O1O客戶以指定型號手機trade–in及升級至5G服務計畫，也可享舊機一換一優惠。

此外，CSL Mobile早前與Netflix宣布合作，將在香港率先推出CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃（50GB及100GB）。客戶不但可體驗CSL Mobile的5G本地流動數據服務，同時亦可欣賞Netflix的節目內容，以及贈送Now E會籍。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐 今起接受登記

>>【iPhone 12 系列手機實測】

【iPhone 12實測】藍色iPhone 12系列開箱！MagSafe吸力十足？（有片）

【iPhone 12實測】iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱 一度盛傳 Touch ID 回歸係點解？

【iPhone 12 Pro 實測】iPhone 12系列鏡頭進化 實試三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能

責任編輯：施雯雯