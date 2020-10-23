【King談樓市】King Sir：「柏傲莊」抽得過？

今個星期樓市最Hit嘅話題相信必定係大圍新盤「柏傲莊」抽唔抽得過？

發展商首天開放示範單位，排隊人龍差不多成千人，高峰期仲要等成8個鐘，好似買樓唔使錢咁，認真誇張！作為投資者嘅我，買新樓不嬲都唔會去睇示範單位，而我只會睇係邊個發展商同開咩價，不過今次有好友邀請由發展商帶路行「特別通道」，唔使排隊就去趁趁熱鬧，了解下點解啲買家對柏傲莊咁瘋狂。

一入內，夾道滿布花花草草，加上重重機關，感覺猶如置身於迪士尼的迷離莊園。再行前點看看示範單位，發覺內裏沒有金雕玉砌的設計，卻只有三個交樓標準的清水房，選材及設計方面不似一般新盤的雲石、雲石都係雲石嘅豪氣，換來的卻是帶點歐陸簡約風味的設計，相信年輕中產尤其留過學的會比較喜歡。

好多人問我哩個盤好唔好、抽唔抽得過？其實個盤嘅優勢唔使我多講，兩鐵(東鐵綫及屯馬綫)滙聚，未來唔使轉車可直達港島區，加埋樓盤基座有個比觀塘apm大近10%嘅商場，生活配套非常完善。但其實個盤好唔好最緊要係睇發展商開咩價，開萬五蚊一定好，開兩萬五蚊就唔係咁好，最終首張價單折實平均呎價18,921元，入場費最低628.9萬元。

而仔細去睇首張價單，發覺呎數越細呎價越貴，例如第2座最低層8樓E室一房322平方呎，減完20%折扣後，入場價628.9萬元，呎價19,533元，而高層39樓E室，呎價為22,236元。兩房483平方呎最低入場價852.4萬元，呎價17,648元，40樓呎價為20,190元。而三房663平方呎最低入場價為1,180萬元，呎價16,713元，39樓呎價為19,505元。同一層數，一房同三房呎價相差成14至16%，而第一期二及三座的一二三房比例為30、30、40。

再比較同區兩個大型屋苑名城及溱岸8號，有10年樓齡主打3至4房大戶型、提供4,264個單位嘅名城，平均呎價做緊16,000元，而一站之隔的溱8，樓齡8年，主打2至3房提供981個單位，平均呎價18,500元。比較完後，你會發覺柏傲莊首張價單開價真係唔算貴。

至於應該買一房兩房定三房，那就睇你買層樓嚟做乜，如果自住的話，Budget鬆動就梗係買三房啦，如果首期冇咁多，可以考慮買533平方呎兩房，樓價1,000萬元以下有交易，可以做到八成按保，200萬元首期就夠。但如果係投資的話，買一房就比較好，你話又要新樓、又要大型屋苑、重要配套完善的話，區內供應真係唔多，名城同溱8嘅供應直頭係「零」添。

不過筆者對新盤嘅命名，暫時都唔係太習慣，雖然話整個樓盤構思像一個農莊，但中國人對乜莊物莊感覺始終唔係咁接受，又或者係筆者比較老餅跟唔到潮流掛，哈哈！

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