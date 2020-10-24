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【餓「新」嘗啖＠iM網】手握壽司 最接近人體的完美溫度

名人薈萃 13:01 2020/10/24

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果真窮則變，變則通，香港人的應變能力就是強。快將一年的疫情下過生活，大家活得愈來愈有創意，繼住酒店玩staycation後，又有遊飛機河的flycation，其實也可以玩玩eatcation，到不同風味的特式餐廳，享受不同國度的佳餚，想像自己置身異國，身心悠閒地品嚐生活中的美滋味。

時逢深秋，應該是去日、韓賞楓的好時節，去不成日本，就先和友人去滝壽司（音瀧）吃頓正宗的手握壽司解解饞。

常在想，時興即食文化，到底壽司算不算即食？壽司簡單來說，就是用醋調味過的冷飯，加上魚生及海鮮等，捏成的一個飯糰。雖說近似即食，但師傅一件件慢慢捏揉，再抹上芥末，小心翼翼地放在精緻的盤子上，婉若凝脂的米飯，色鮮麗的魚生，視覺和精神上的享受，非即食麵可比；說它冷吃，但在師傅恰到好處的捏握下，卻是以接近人體完美溫度呈近舌尖。在快和慢之間，壽司填補了這中間的距離。

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滝是家日式小店，座位不多，但日式味濃，餐廳的正中間是「吧枱」，師傳製作壽司的全部過程，一目了然，完全是典型的日式格局。小店雖也有餐牌，但主要多是Omakase，午餐的壽司盛有9貫和14貫壽司兩種可選，小吃怡情，我叫了9貫壽司盛。

食壽司除了師傳的手勢和飯團質地，當然是食魚生的料靚鮮美。整體來說，這家的質素蠻高的，師傳好細心，一坐低就問有甚麼不吃。九道壽司都好吃，計有深海池魚、赤貝、立魚、吞拿魚、魚子、海膽、拖羅、牡丹蝦及吞拿魚手卷。

最喜歡的是海膽壽司，滿滿的一湯匙，以蛙魚子配搭，底層隐約見到丁點米飯，賣相精緻。吃時稍稍用筷子輕輕拌勻，米飯盡吸濃郁海膽的甘香甜美，入口綿密滑順，回味無窮。至於泛橘赤光的赤貝不但色澤亮麗，且肉質爽厚、鮮甜十足，洋溢海洋貝殼類鹽、爽、鮮的特質。拖羅可能不是時令吧，雖然不算很肥美，但入口魚油豐富，也很味美。這裏的醋飯也相當講究，當醋飯配上靚魚生時，那種鮮美度和飽肚感直接衝擊味蕾，這也是吃手握壽司的最大享受。

最後來客大蜆清湯，望落清淡，但入口清甜，還有舞茸菇的濃香。不得不提的是這裏的漬物淮山和子薑都做得相當出色，酸酸甜甜叫人愈吃愈開胃。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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