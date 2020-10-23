【破頂成交】太古城極罕有複式戶3780萬沽 呎價3.2萬 打破屋苑紀錄

本港樓市前景未明，本港最新失業率增加0.3個百分點，至6.4%，為近16年來新高，但仍有資金以高價承接藍籌屋苑單位，日前市場錄得太古城極罕有優質全海景複式戶成交，呎價高達32,034元，創太古城有紀錄以來新高。

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美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，市況向好，購買力重現，優質貨源備受追捧，而該行剛促成一個太古城青松閣頂層複式戶成交，單位實用面積1,180呎，連天台，並坐擁全海景觀，為屋苑內極罕有的優質放盤。

陳彪表示，原業主於今年9月份以4,300萬元放盤，見買家具誠意，故割愛減價520萬元，以3,780萬元市價成交，減幅達12%，折合實用呎價約32,034元，新買家購入單位作換樓自用。他續稱，目前同類型複式戶，一個鄰座銀栢閣1,277呎戶，叫價約4,100萬元。

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資料顯示，原業主於1997年2月以約1,348萬元購入，是次轉手帳面獲利約2,432萬元，升值約180%。

翻查資料，太古城對上一宗高價成交，於今年5月初成交，單位為春櫻閣頂層複式戶，以4,030萬元成交，實用面積呎價達3.16萬元，成交價和呎價均創當時屋苑新高。是次青松閣頂層複式戶成交，成交呎價創屋苑歷來新高。

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記者：陳詠妍