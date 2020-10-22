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【螞蟻上市】螞蟻集團上市「堪比諜戰片」 代號project star 財經印刷商24小時服務

即市財經 22:55 2020/10/22

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螞蟻集團上市堪比諜戰片，上市代號program star。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）中港招股在即，市傳集資350億美元（約2700億港元）挑戰全球最大型IPO。歷來最重磅新股即將登陸資本市場，投行、律師事務所、審計等中介機構面臨前所未有的保密要求，財經印刷商更24小時提供服務。

螞蟻集團上市重點一覽

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內地媒體報道，螞蟻集團整個上市計劃猶如「諜戰片」，螞蟻不但要求牽頭行的銀行家個人親自簽署保密協議、將整個承銷工作分拆予數間投資銀行各自進行，以致沒有一家安排行能全面了解工作進程；螞蟻甚至要求財經印刷商的每一個服務員工單獨簽署保密協議。

螞蟻集團IPO盡顯身價，投資者參加路演也要填表自薦，更多詳情請按【下一頁】

螞蟻集團7月宣布A+H上市計劃，但據報上市工作在5月已經開始，公司上市前在香港的「決戰大本營」為中環置地廣場告羅士打大廈7層，即財經印刷商凸版美林所在地。螞蟻集團本次上市代號為project star，在中環置地廣場告羅士打大廈7層以外的地方，有所上市相關行動均以該代號進行，包括螞蟻上市成員的交通或其他消費，均以該代號進行報銷。

螞蟻集團上市集資額龐大、業務領域新穎，且選擇「A+H」同步上市，為上市中介團隊增加大量工作。凸版美林公司員工據報被分為兩組人員，24小時為螞蟻集團的上市提供服務，「隨叫隨到」。

報道同時指，為確保螞蟻集團順利上市，港交所 （00388） 也「一直靜候服務」，因按常規，港交所上市委員會一般周四開例會，在IPO旺季會在周二增加會議。但螞蟻集團在10月19日（周一）通過聆訊，過往較少案例。此外，回流香港中概股萬國數據 （新上市編號：09698） 也於當日通過聆訊。

螞蟻集團A股明日（23日）詢價，港股預計下周二（27日）招股，更多詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

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