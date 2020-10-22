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【美國大選】拜登醜聞電郵獲證真確 亨特曾詢問拜登生意意見

環球政治 22:53 2020/10/22

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美國大選前夕，民主黨總統候選人拜登爆出家族醜聞，被傳媒取得的電郵顯示，拜登的兒子亨特涉嫌利用拜登的美國副總統權勢謀取個人利益。醜聞關鍵在於，拜登是否知情及親身牽涉其中，而亨特昔日的生意拍檔確認電郵並非偽造之餘，更指拜登也曾對亨特的生意給予意見。

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霍士新聞報道，被《紐約郵報》取得的亨特電郵當中，波布林斯基（Tony Bobulinski）是其中一名電郵收件人。他發聲明指，他是Sinohawk Holdings的行政總裁，曾跟拜登家族和中國華信（CEFC）有合作關係。

拜登過去宣稱，沒有過問亨特的海外生意業務。但波布林斯基駁斥了拜登的說法，甚至親眼見過拜登跟亨特談論後者的生意。他稱：

「我見過副總統拜登說，他從未跟亨特討論亨特的生意。但我親身見過，這不是真相，因為不只談論生意，他們還說已把拜登家族之名和財產押上。」
（I've seen Vice President Biden saying he never talked to Hunter about his business. I've seen firsthand that that's not true, because it wasn't just Hunter's business, they said they were putting the Biden family name and its legacy on the line.）

波布林斯基披露，亨特通常稱呼拜登為「大人物」（the Big Guy）或是「我的主席」（my Chairman），並經常向拜登在潛在生意協議上尋求意見。

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波布林斯基

他續稱，拜登家族十分積極利用家族之名從外國謀利，部分更來自中國。他又認為，中國跟拜登家族做生意，是視作「政治或具影響力的投資」（political or influence investment）。

不過，波布林斯基指出，雖然跟亨特曾為生意拍檔，但拜登家族背著他在中國收取數以百萬美元計的利益，還向他裝瘋賣傻。

波布林斯基表示，參議院國家安全委員會和財政委員會已經要求他放出所有跟拜登家族相關的生意文件，他已承諾會全力配合。

霍士新聞曾經就此向拜登競選團隊尋求回應，但未獲回覆。

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責任編輯：陳啟賢

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