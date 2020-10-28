【源‧來自有機@iM網欄】 橄欖油名稱林林種種  應該如何選擇？

越來越多人選擇食用橄欖油，上一篇介紹了它的起源和背景，今次會分享橄欖油的種類及應如何選擇。

在香港，大家購買食用油時，一般會到超級市場選購。相比起花生油、粟米油，橄欖油的選擇仍然比較少，大家不妨嘗試到專做外籍人士生意的雜貨店或專售天然有機食材的小店看看。

市面上的橄欖油名稱林林種種，究竟有何分別？

最高級的是「特級初榨橄欖油 Extra Virgin Olive Oil」，要新鮮採摘後差不多立即提煉，油酸度不可超過0.8%，當然越低越好，並且沒有任何負面元素（下面會再講解多一點）。它所含的有益成份如油酸（一種單元不飽和脂肪酸）、維他命K、E、D、A、類固醇及多酚等的成份最高。有機認證的特級初榨橄欖油就更好！

其次是「初榨橄欖油 Virgin Olive Oil」，酸度不超過2%，由於它帶有最少一個負面元素而被評為次一等的油，味道可能差少許但在可接受範圍，而營養成份還不錯。

最後是「橄欖油 Olive Oil」，酸度不超過3.3%，通常是以製作完初榨橄欖油的油渣 Pomace Oil / Refined Oil精煉油再提煉的橄欖油，這些油的果香、有益成份已所剩無幾，在歐盟的法規下，不可以出售作為食用油，主要作為工業用。但為了提高利潤，不少生產商會加入例如百份之二十的特級初榨橄欖油混和，並改稱為「純橄欖油 Pure Olive Oil」、「清橄欖油 Light Olive Oil」、「油渣油 Pomace Oil」等產品，這樣便可繞過法例出售。但要注意，作為消費者，我們永遠無法證實，他們是否真的加入了那20％的特級初榨橄欖油！

有什麼因素決定橄欖油的級別？

品油和品嚐菜餚有點不同，品油「香」和「味」都十分重要，但「色」基本上是不理會的！因此品油師品油時經常使用深色如深藍色玻璃杯。

要品嚐橄欖油的香和味，標準的品油杯是矮身、深藍色、平底、窄口玻璃杯，品油時先倒些橄欖油入玻璃杯，要以一手托着杯底以手的溫度把油座暖，並輕輕搖動油杯以均勻熱力、散發油的香氣，另一手就蓋着杯口以保存香氣，之後把鼻深入杯內吸入油的香氣，好的油會帶有一種橄欖的清香，相反如果有油膉或腐壞的氣味，那麼你就不用入口都知油已壞。

接着到入口品嚐，其中有好幾個重要元素要逐一細嚐，例如果香度fruitiness、苦澀度bitterness及辣喉度pungency等，不同的配搭會產生不同味道的油、不同級別的油、以及不同油的用途。

剛才說過「特級初榨橄欖油 Extra Virgin Olive Oil」是最高級別，在品油時，不可以發現任何負面元素，即是香氣和味道上的不良感覺，例如：骯髒味、泥味、油膉味、酒／醋味、霉味、金屬味、燒焦味、酸味、泥般的沉澱物、過期堅果的味道、青瓜味等。就算只有一項負面元素，都不可以被評為特級初榨橄欖油。

要成為優質的特級初榨橄欖油亦必須符合正面元素，首先油的果香味是必要且最基本的，此外，氣味必須完美無瑕，還有苦澀度、辣喉度；有些會帶有其他蔬果味道，例如蘋果/青蘋果、杏仁、雅枝竹、香蕉、尤加利、花香、草青、綠茶、香草、蜜瓜、薄荷、梨、桃、胡椒、番茄、核桃等。

在歐洲售賣橄欖油的店舖，很多都會提供樣辦給客人試食，喜歡才購買，這個安排在香港比較稀有。大家購買時建議選擇特級初榨橄欖油，有機認證的更好！如果有小瓶裝，例如250ml，可先買回去試試看，喜歡的再購買大瓶裝。但要注意橄欖油開封後就會續漸氧化，如果不是經常使用，還是購買細支裝吧！

下次會分享橄欖油的儲存和使用，有興趣的朋友要留意啊！

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